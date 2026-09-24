PASE-U: estas escuelas de San Francisco y Betania están convocadas hoy

El IFARHU continúa este jueves 24 de septiembre con la entrega de las tarjetas PUNCH del PASE-U a acudientes de Panamá Centro. Para esta jornada están convocados centros educativos ubicados en los corregimientos de San Francisco y Betania.

Los acudientes deberán acudir al Gimnasio Roberto Durán, ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, de acuerdo con la programación establecida para la entrega.

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PASE-U: escuelas de San Francisco convocadas hoy

Estas son las escuelas correspondientes al corregimiento de San Francisco:

Centro Educativo En Busca de un Mañana

Colegio José A. Remón Cantera

Colegio Richard Neumann

Escuela Dr. Belisario Porras

Escuela Federico A. Velásquez

Escuela Franco Panameña Louis Pasteur

Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía

Escuela Puerto Rico

Escuela República de Finlandia

Instituto Adventista Metropolitano

Instituto Técnico Don Bosco

Instituto Tecnológico Barú

PASE-U: escuelas de Betania convocadas hoy

Para el corregimiento de Betania están incluidos los siguientes centros educativos:

Centro Educativo Comunitario San Antonio

C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira

Centro Educativo Panamá

Colegio Bilingüe Los Ángeles

Colegio Cristiano El Buen Pastor

Escuela El Japón

Escuela José A. Arango

Escuela Manuel E. Amador

Escuela Santa Familia

I.P.T. de Comercio

Instituto América

Instituto Bilingüe Santa María La Antigua

Instituto Fermín Naudeau

IPHE Escuela de Enseñanza Especial

IPHE Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller

IPHE Escuela Nacional de Sordos

IPHE Programa de Autismo

Philadelphia International School

¿Dónde retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

Los acudientes de los centros educativos incluidos en esta jornada deben dirigirse al Gimnasio Roberto Durán, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Antes de acudir, es recomendable verificar que el centro educativo del estudiante aparezca en la convocatoria correspondiente al jueves 24 de septiembre y llevar la documentación requerida por el IFARHU para retirar la tarjeta PUNCH.