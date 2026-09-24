PASE-U: estas escuelas de San Francisco y Betania están convocadas hoy

El IFARHU continúa este jueves 24 de septiembre con la entrega de las tarjetas PUNCH del PASE-U a acudientes de Panamá Centro. Para esta jornada están convocados centros educativos ubicados en los corregimientos de San Francisco y Betania.
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PASE-U: escuelas de San Francisco convocadas hoy
Estas son las escuelas correspondientes al corregimiento de San Francisco:
- Centro Educativo En Busca de un Mañana
- Colegio José A. Remón Cantera
- Colegio Richard Neumann
- Escuela Dr. Belisario Porras
- Escuela Federico A. Velásquez
- Escuela Franco Panameña Louis Pasteur
- Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía
- Escuela Puerto Rico
- Escuela República de Finlandia
- Instituto Adventista Metropolitano
- Instituto Técnico Don Bosco
- Instituto Tecnológico Barú
PASE-U: escuelas de Betania convocadas hoy
Para el corregimiento de Betania están incluidos los siguientes centros educativos:
- Centro Educativo Comunitario San Antonio
- C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira
- Centro Educativo Panamá
- Colegio Bilingüe Los Ángeles
- Colegio Cristiano El Buen Pastor
- Escuela El Japón
- Escuela José A. Arango
- Escuela Manuel E. Amador
- Escuela Santa Familia
- I.P.T. de Comercio
- Instituto América
- Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
- Instituto Fermín Naudeau
- IPHE Escuela de Enseñanza Especial
- IPHE Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller
- IPHE Escuela Nacional de Sordos
- IPHE Programa de Autismo
- Philadelphia International School
¿Dónde retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?
Los acudientes de los centros educativos incluidos en esta jornada deben dirigirse al Gimnasio Roberto Durán, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.
Antes de acudir, es recomendable verificar que el centro educativo del estudiante aparezca en la convocatoria correspondiente al jueves 24 de septiembre y llevar la documentación requerida por el IFARHU para retirar la tarjeta PUNCH.