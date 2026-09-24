Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 07:25

PASE-U: estas escuelas de San Francisco y Betania están convocadas hoy

El IFARHU continúa este jueves 24 de septiembre la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U. Consulte las escuelas convocadas de San Francisco y Betania.

PASE-U Panamá Centro hoy

PASE-U Panamá Centro hoy

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El IFARHU continúa este jueves 24 de septiembre con la entrega de las tarjetas PUNCH del PASE-U a acudientes de Panamá Centro. Para esta jornada están convocados centros educativos ubicados en los corregimientos de San Francisco y Betania.

Los acudientes deberán acudir al Gimnasio Roberto Durán, ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, de acuerdo con la programación establecida para la entrega.

Contenido de interés: PASE-U: Mega Mall será punto de entrega por el IFARHU; revise las fechas por corregimiento

PASE-U: escuelas de San Francisco convocadas hoy

Estas son las escuelas correspondientes al corregimiento de San Francisco:

  • Centro Educativo En Busca de un Mañana
  • Colegio José A. Remón Cantera
  • Colegio Richard Neumann
  • Escuela Dr. Belisario Porras
  • Escuela Federico A. Velásquez
  • Escuela Franco Panameña Louis Pasteur
  • Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía
  • Escuela Puerto Rico
  • Escuela República de Finlandia
  • Instituto Adventista Metropolitano
  • Instituto Técnico Don Bosco
  • Instituto Tecnológico Barú

PASE-U: escuelas de Betania convocadas hoy

Para el corregimiento de Betania están incluidos los siguientes centros educativos:

  • Centro Educativo Comunitario San Antonio
  • C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira
  • Centro Educativo Panamá
  • Colegio Bilingüe Los Ángeles
  • Colegio Cristiano El Buen Pastor
  • Escuela El Japón
  • Escuela José A. Arango
  • Escuela Manuel E. Amador
  • Escuela Santa Familia
  • I.P.T. de Comercio
  • Instituto América
  • Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
  • Instituto Fermín Naudeau
  • IPHE Escuela de Enseñanza Especial
  • IPHE Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller
  • IPHE Escuela Nacional de Sordos
  • IPHE Programa de Autismo
  • Philadelphia International School

¿Dónde retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

Los acudientes de los centros educativos incluidos en esta jornada deben dirigirse al Gimnasio Roberto Durán, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Antes de acudir, es recomendable verificar que el centro educativo del estudiante aparezca en la convocatoria correspondiente al jueves 24 de septiembre y llevar la documentación requerida por el IFARHU para retirar la tarjeta PUNCH.

En esta nota:
Seguir leyendo

PASE-U: estas son las escuelas que deben retirar la tarjeta PUNCH este jueves

Más de 10 mil acudientes asistieron al segundo día de entrega de tarjetas PASE-U en la Arena Roberto Durán

PASE-U: IFARHU entregará tarjetas a más de 79 mil estudiantes en Chepo y Tocumen

Recomendadas

Más Noticias