Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 11:09

Agroferias del IMA para el jueves 24 de septiembre: consulte las 9 sedes

El IMA anunció nueve agroferias para este jueves 24 de septiembre desde las 8:00 a.m. Consulte las sedes y qué debe llevar para realizar sus compras.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nueve agroferias que se desarrollarán este jueves 24 de septiembre en diferentes puntos del país. Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. y los compradores deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable.

Las agroferias estarán ubicadas en Colón, Veraguas, Panamá Oeste, Los Santos, Herrera, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA este jueves 24 de septiembre?

Colón

  • Cancha de fútbol de Río Indio, distrito de Donoso.

Veraguas

  • Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago.
  • Casa Comunal de Las Cruces, distrito de Cañazas.

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Las Uvas, distrito de San Carlos.

Los Santos

  • Cancha Comunal de El Cacao, distrito de Tonosí.

Comarca Ngäbe-Buglé

  • Comunidad de Tobobé, distrito de Kusapín.
  • Junta Comunal de Kikari, distrito de Müna.

Herrera

  • Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré.

Chiriquí

  • IPTC de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.

¿A qué hora comienzan las agroferias?

De acuerdo con la información suministrada por el IMA, las agroferias están programadas para iniciar a partir de las 8:00 a.m.

La institución recomienda a las personas interesadas en realizar sus compras acudir con:

  • Cédula de identidad personal.
  • Bolsa reutilizable.

Los consumidores pueden consultar previamente las sedes correspondientes a su provincia o comarca para identificar el punto de venta programado para este jueves.

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