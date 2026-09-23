Agroferias del IMA para el jueves 24 de septiembre: consulte las 9 sedes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nueve agroferias que se desarrollarán este jueves 24 de septiembre en diferentes puntos del país. Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. y los compradores deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable.

Las agroferias estarán ubicadas en Colón, Veraguas, Panamá Oeste, Los Santos, Herrera, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA este jueves 24 de septiembre?

Colón

Cancha de fútbol de Río Indio, distrito de Donoso.

Veraguas

Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago.

Casa Comunal de Las Cruces, distrito de Cañazas.

Panamá Oeste

Casa Comunal de Las Uvas, distrito de San Carlos.

Los Santos

Cancha Comunal de El Cacao, distrito de Tonosí.

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad de Tobobé, distrito de Kusapín.

Junta Comunal de Kikari, distrito de Müna.

Herrera

Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré.

Chiriquí

IPTC de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.

¡Las Agroferias del IMA te esperan! Consultas las sedes

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Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/OKBO1z5f55 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 22, 2026

¿A qué hora comienzan las agroferias?

De acuerdo con la información suministrada por el IMA, las agroferias están programadas para iniciar a partir de las 8:00 a.m.

La institución recomienda a las personas interesadas en realizar sus compras acudir con:

Cédula de identidad personal.

Bolsa reutilizable.

Los consumidores pueden consultar previamente las sedes correspondientes a su provincia o comarca para identificar el punto de venta programado para este jueves.