Agroferias del IMA para el jueves 24 de septiembre: consulte las 9 sedes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nueve agroferias que se desarrollarán este jueves 24 de septiembre en diferentes puntos del país. Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. y los compradores deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable.
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¿Dónde habrá agroferias del IMA este jueves 24 de septiembre?
Colón
- Cancha de fútbol de Río Indio, distrito de Donoso.
Veraguas
- Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago.
- Casa Comunal de Las Cruces, distrito de Cañazas.
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Las Uvas, distrito de San Carlos.
Los Santos
- Cancha Comunal de El Cacao, distrito de Tonosí.
Comarca Ngäbe-Buglé
- Comunidad de Tobobé, distrito de Kusapín.
- Junta Comunal de Kikari, distrito de Müna.
Herrera
- Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré.
Chiriquí
- IPTC de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.
¿A qué hora comienzan las agroferias?
De acuerdo con la información suministrada por el IMA, las agroferias están programadas para iniciar a partir de las 8:00 a.m.
La institución recomienda a las personas interesadas en realizar sus compras acudir con:
- Cédula de identidad personal.
- Bolsa reutilizable.
Los consumidores pueden consultar previamente las sedes correspondientes a su provincia o comarca para identificar el punto de venta programado para este jueves.