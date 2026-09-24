Alcaldia de Panamá: Parque Norte podría alquilar auditorios, gazebos y áreas para eventos

Con 45 votos a favor, fue respaldado por unanimidad el proyecto de Acuerdo Municipal que establece las tarifas para el alquiler de espacios en el Parque Municipal Norte, ubicado en Chilibre, informó la Alcaldía de Panamá .

Tras recibir el respaldo ciudadano durante una consulta celebrada en el Teatro Gladys Vidal, la propuesta será remitida al Concejo Municipal de Panamá para su discusión y aprobación.

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La iniciativa adiciona la Tabla No. 98 al Acuerdo Municipal No. 40, del 19 de abril de 2011, y reglamenta las actividades que se desarrollen dentro de estas instalaciones.

Espacios disponibles en el Parque Municipal Norte

Las tarifas contemplan el alquiler de:

Auditorios

Salones

Gazebos

Áreas infantiles

Locales comerciales

Espacios para eventos

Los costos variarán de acuerdo con el área, el tiempo de uso y la actividad que se desarrolle. Según la propuesta, los precios serán accesibles frente a los valores existentes en el mercado.

La medida contribuirá al mantenimiento, la seguridad y la sostenibilidad financiera del parque, además de ampliar la oferta de actividades deportivas, recreativas, educativas, culturales y ambientales.

El Parque Municipal Norte beneficia principalmente a más de 240 mil habitantes de Chilibre, Las Cumbres, Ernesto Córdoba Campos, Alcalde Díaz y Caimitillo. Sus instalaciones han recibido aproximadamente 82 mil visitantes.