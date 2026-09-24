¿Qué pasará con las firmas de Vamos? Cambio al Código Electoral genera polémica

La Coalición Vamos cuestionó modificaciones aprobadas en primer debate al proyecto de reformas al Código Electoral y advirtió que uno de los cambios relacionados con el proceso para constituir partidos políticos podría afectar las firmas que ha recogido para avanzar hacia su conformación como colectivo político.
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¿Qué cambia para la formación de partidos políticos?
Entre las modificaciones introducidas durante la discusión está un cambio relacionado con el artículo 66 del Código Electoral, que regula requisitos para iniciar la formación de un partido político.
La modificación elimina la figura de los iniciadores dentro de las reglas contempladas para este proceso.
La diputada Janine Prado, de Vamos, señaló tras la aprobación que el proyecto incrementa la cantidad de adherentes requerida para constituir nuevos partidos y elimina la figura de los iniciadores.
Vamos asegura que el cambio afectaría las firmas recogidas
Gabriel Silva, dirigente de Vamos, cuestionó la modificación y sostuvo que tendría consecuencias sobre las firmas que la agrupación ha recogido durante el último mes como parte de su proceso para convertirse en partido político.
Silva atribuyó la decisión a diputados de partidos políticos representados en la Comisión de Gobierno y afirmó que las modificaciones constituyen un ataque contra las agrupaciones en formación.
El dirigente también cuestionó que las modificaciones fueran aprobadas durante una sesión que se extendió hasta horas de la noche y calificó los cambios como un “retroceso democrático”.
Estas declaraciones corresponden a la posición de Vamos frente a las modificaciones aprobadas y no constituyen una determinación del Tribunal Electoral sobre la validez de las firmas que la agrupación ha recopilado.
Reforma electoral todavía debe continuar su trámite
El Proyecto de Ley 699 fue aprobado únicamente en primer debate, por lo que las modificaciones todavía deben avanzar por las siguientes etapas del proceso legislativo antes de convertirse en ley.
La Comisión de Gobierno aprobó el proyecto con siete votos a favor y dos en contra. Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, ambas de Vamos, votaron en contra.
Vamos inició recientemente el proceso para convertirse en partido político, por lo que sus dirigentes han expresado preocupación por el efecto que las nuevas disposiciones podrían tener sobre el procedimiento de constitución de la organización.