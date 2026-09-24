¿Qué pasará con las firmas de Vamos? Cambio al Código Electoral genera polémica

La Coalición Vamos cuestionó modificaciones aprobadas en primer debate al proyecto de reformas al Código Electoral y advirtió que uno de los cambios relacionados con el proceso para constituir partidos políticos podría afectar las firmas que ha recogido para avanzar hacia su conformación como colectivo político.

El Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral, fue aprobado la noche del miércoles 23 de septiembre en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, con siete votos a favor y dos en contra.

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¿Qué cambia para la formación de partidos políticos?

Entre las modificaciones introducidas durante la discusión está un cambio relacionado con el artículo 66 del Código Electoral, que regula requisitos para iniciar la formación de un partido político.

"Lo que pasó ayer en la Asamblea es sumamente preocupante para la democracia y el futuro de este país, una reforma electoral son las reglas del juego de cada elección, cada cinco años se reforma la Ley, se establece quién puede participar, cuándo es la elección, cómo se va a… pic.twitter.com/fhT91GJ4OB — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

La modificación elimina la figura de los iniciadores dentro de las reglas contempladas para este proceso.

La diputada Janine Prado, de Vamos, señaló tras la aprobación que el proyecto incrementa la cantidad de adherentes requerida para constituir nuevos partidos y elimina la figura de los iniciadores.

Vamos asegura que el cambio afectaría las firmas recogidas

Gabriel Silva, dirigente de Vamos, cuestionó la modificación y sostuvo que tendría consecuencias sobre las firmas que la agrupación ha recogido durante el último mes como parte de su proceso para convertirse en partido político.

Silva atribuyó la decisión a diputados de partidos políticos representados en la Comisión de Gobierno y afirmó que las modificaciones constituyen un ataque contra las agrupaciones en formación.

"Vamos a presentar una cantidad importante y valiosa de miles de firmas al Tribunal Electoral", aseguró el exdiputado de @vamosporpanama, @gabrielsilva8_7, sobre el proceso de formación del nuevo partido político, en medio de las discusiones por la reforma electoral en la… pic.twitter.com/55xXAGEBWC — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

“Lo que pasó ayer en la Asamblea es sumamente preocupante para la democracia y el futuro de este país”, expresó Silva. “Lo que pasó ayer en la Asamblea es sumamente preocupante para la democracia y el futuro de este país”, expresó Silva.

El dirigente también cuestionó que las modificaciones fueran aprobadas durante una sesión que se extendió hasta horas de la noche y calificó los cambios como un “retroceso democrático”.

Estas declaraciones corresponden a la posición de Vamos frente a las modificaciones aprobadas y no constituyen una determinación del Tribunal Electoral sobre la validez de las firmas que la agrupación ha recopilado.

Reforma electoral todavía debe continuar su trámite

El Proyecto de Ley 699 fue aprobado únicamente en primer debate, por lo que las modificaciones todavía deben avanzar por las siguientes etapas del proceso legislativo antes de convertirse en ley.

El exdiputado de @vamosporpanama, @gabrielsilva8_7, evaluó las posibles motivaciones de miembros de partidos políticos para limitar la formación de nuevos colectivos y las postulaciones de candidatos por la libre postulación. pic.twitter.com/rUU3PPSLhZ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

La Comisión de Gobierno aprobó el proyecto con siete votos a favor y dos en contra. Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, ambas de Vamos, votaron en contra.

Vamos inició recientemente el proceso para convertirse en partido político, por lo que sus dirigentes han expresado preocupación por el efecto que las nuevas disposiciones podrían tener sobre el procedimiento de constitución de la organización.