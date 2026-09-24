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Partidos tradicionales impulsan cambios electorales por miedo, afirma Gabriel Silva

El exdiputado de Vamos, Gabriel Silva, evaluó las posibles motivaciones de miembros de partidos políticos para limitar la formación de nuevos colectivos y las postulaciones de candidatos por la libre postulación. Aseguró que la agrupación presentará una cantidad importante de miles de firmas al Tribunal Electoral, y esperan concretar el proceso antes de que se aprueben las reformas.