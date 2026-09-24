Panamá ya tiene su propia calle en Nueva York: así es "Little Panama Way"

Varios tramos de Franklin Avenue, en Crown Heights, Brooklyn, fueron designados oficialmente como “Little Panama Way”, en reconocimiento a las generaciones de panameños que han contribuido al desarrollo de esa comunidad y al patrimonio cultural de la ciudad de Nueva York .

La ceremonia de inauguración y develación de los letreros se realizó este jueves 24 de septiembre con la participación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino , y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, además de autoridades panameñas y representantes locales de Nueva York.

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¿Dónde queda “Little Panama Way” en Nueva York?

Varios tramos de la avenida Franklin, en Brooklyn, fueron designado como “Little Panama Way”, en reconocimiento a las generaciones de panameños que han contribuido a forjar esa comunicad y enriquecer el patrimonio cultural de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



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La denominación corresponde a varios tramos de Franklin Avenue, entre President Street y Eastern Parkway, en Crown Heights, Brooklyn. La designación había sido aprobada por el Concejo Municipal de Nueva York el pasado 30 de junio.

La iniciativa busca reconocer la presencia histórica y los aportes culturales, económicos y cívicos de la comunidad panameña que ha hecho de Brooklyn su hogar.

Mulino agradeció a las concejales Crystal Hudson y Sandy Nurse, a la asambleísta Nikki Lucas y al senador Zellnor Myrie por el respaldo brindado a la iniciativa. La ceremonia contó también con la participación de autoridades locales, entre ellas el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso.

Proyectan un Distrito Cultural de Panamá en Nueva York

Durante el acto también se informó sobre una iniciativa que busca ampliar el reconocimiento de la presencia panameña en Nueva York mediante la creación de un Distrito Cultural de Panamá, que abarcaría 22 cuadras.

La propuesta se encuentra en etapa legislativa, por lo que la eventual creación del distrito dependerá del avance y aprobación del proyecto correspondiente.

“Little Panama Way”, en cambio, ya forma parte de la nomenclatura de este sector de Brooklyn como un reconocimiento permanente a la historia y el legado de la comunidad panameña en Nueva York.