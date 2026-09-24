Gaby Carrizo: Tribunal confirma ilegalidad de aprehensión de apartamento

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la decisión de una jueza de Garantías que declaró ilegal la aprehensión de un apartamento vinculado al exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo , investigado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La decisión fue adoptada por el tribunal colegiado integrado por los magistrados Mauricio Marín, presidente; Yemajara Pedroza y Naida Cáceres , luego de analizar los argumentos presentados por las partes durante la audiencia.

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Caso Gaby Carrizo: ¿Qué decidió el Tribunal sobre el apartamento?

El Tribunal confirmó la decisión adoptada previamente por la jueza de Garantías y rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público contra el fallo relacionado con el inmueble. La decisión inicial había sido emitida el 4 de septiembre y posteriormente apelada por la Fiscalía.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Anticorrupción Patricia Herrera, mientras que la defensa particular del exvicepresidente estuvo a cargo del abogado Roberto Moreno.

De acuerdo con información conocida durante el proceso, el apartamento está valorado en aproximadamente US$1.4 millones. La defensa sostiene que fue adquirido antes de que Carrizo asumiera la Vicepresidencia y que los fondos utilizados tenían un origen lícito y trazable.

¿Qué pasa con la investigación contra Gaby Carrizo?

La decisión relacionada con el apartamento no pone fin al proceso penal seguido al exvicepresidente. Carrizo continúa vinculado a una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

La investigación se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República. Según la tesis de la Fiscalía, habría existido un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente US$1.9 millones durante el periodo en que Carrizo ejerció funciones públicas. La defensa ha cuestionado las conclusiones de esa auditoría.

La audiencia de acusación del exvicepresidente fue reprogramada para el 13 de octubre de 2026. Esa diligencia corresponde a la fase intermedia del proceso y no constituye, por sí misma, una determinación de culpabilidad o inocencia.