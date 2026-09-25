Atención usuarios: Línea 2 del Metro opera parcialmente por falla eléctrica

La Línea 2 del Metro de Panamá ofrece servicio parcial debido a una incidencia en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la vía, informó la entidad. Equipos técnicos se mantienen trabajando para restablecer la operación habitual.

La afectación modifica temporalmente la circulación de los trenes, principalmente en el tramo hacia Panamá Este.

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¿Cómo está funcionando la Línea 2 del Metro?

El Metro de Panamá informó que el servicio se mantiene en ambos sentidos entre las estaciones San Miguelito y Pedregal.

Entre las estaciones Hospital del Este y Nuevo Tocumen, la operación se realiza de manera diferente:

Un solo tren circula por una misma vía.

El tren realiza recorridos en ambos sentidos entre las estaciones afectadas.

Esta modalidad se mantendrá mientras los equipos técnicos atienden la incidencia en el sistema de alimentación eléctrica.

Metro trabaja para normalizar el servicio

Personal técnico del Metro de Panamá se encuentra trabajando para restablecer la operación habitual de la Línea 2.

Hasta el momento, la entidad no ha informado una hora estimada para la normalización completa del servicio.

Los usuarios que necesiten utilizar la Línea 2 deben tomar en cuenta la operación parcial y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del Metro de Panamá.