Minsa pagará turnos extraordinarios de junio y julio tras aprobación de fondos

El Ministerio de Salud (Minsa) contará con B/.1,846,997.00 para pagar los turnos extraordinarios realizados durante junio y julio de 2026 por personal médico, técnico y administrativo, luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara tres traslados de partidas que en conjunto suman B/.26,100,247.00.

Los recursos aprobados también serán destinados al Hospital del Niño y al Programa de Saneamiento de Panamá para cubrir medicamentos, insumos, obligaciones laborales y proyectos de alcantarillado sanitario.

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MINSA: ¿Quiénes recibirán el pago de turnos extraordinarios?

De los B/.26.1 millones aprobados, B/.1,846,997.00 serán destinados a la Dirección de Provisión de Servicios de Salud para cubrir los turnos extraordinarios correspondientes a junio y julio de 2026.

Los pagos corresponden a jornadas realizadas por:

Personal médico.

Personal técnico.

Personal administrativo.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano, explicó que los recursos forman parte de las acciones para atender compromisos pendientes y garantizar la continuidad de los servicios que presta la institución.

Hospital del Niño recibirá B/.15.7 millones

La mayor parte de los recursos aprobados corresponde al Patronato del Hospital del Niño, que recibirá B/.15,741,487.00.

El dinero será utilizado para cubrir necesidades relacionadas con medicamentos, insumos médicos y quirúrgicos, productos de laboratorio, turnos extraordinarios, décimo tercer mes, cuotas patronales y otros requerimientos para la atención de los pacientes.

El director médico del Hospital del Niño, Paul Gallardo, explicó que el centro atiende aproximadamente 200 mil niños al año, registra cerca de 10 mil egresos hospitalarios y realiza más de 7 mil cirugías.

Parte de los recursos permitirá garantizar durante los últimos meses del año la disponibilidad de medicamentos, fórmulas para pacientes, reactivos de laboratorio, prótesis y otros insumos.

B/.8.5 millones para proyectos de saneamiento

La Comisión de Presupuesto también aprobó B/.8,511,673.00 para el Programa de Saneamiento de Panamá. Estos recursos reforzarán partidas vinculadas a contratos para proyectos de alcantarillado sanitario en Burunga Este, Burunga y Arraiján cabecera.

Los tres traslados aprobados se distribuyen de la siguiente manera:

B/.15,741,487.00: Patronato del Hospital del Niño.

Patronato del Hospital del Niño. B/.8,511,673.00: Programa de Saneamiento de Panamá.

Programa de Saneamiento de Panamá. B/.1,846,997.00: Dirección de Provisión de Servicios de Salud para turnos extraordinarios de junio y julio.

En conjunto, los traslados representan B/.26,100,247.00 destinados a compromisos y proyectos del sector salud.