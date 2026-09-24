Panamá Entretenimiento -  24 de septiembre de 2026 - 15:13

¿Qué hacer este fin de semana en Panamá? Conoce las actividades culturales y recreativa

Panamá tendrá actividades culturales, deportivas y recreativas para disfrutar en familia durante este fin de semana.

¿Qué hacer este fin de semana en Panamá?
¿Qué hacer este fin de semana en Panamá? Alcaldía de Panamá
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Panamá se prepara para un fin de semana lleno de actividades para disfrutar en familia y con amigos, con eventos culturales y recreativos para todos los gustos.

¿Qué actividades puedes realizar este fin de semana?

Encuentro de Pueblos Indígenas

  • Hora: 9:00 a.m a 12:00 p.m.
  • Lugar: Mercado de Artesanías de Balboa
  • Fecha: Viernes 25 de septiembre

Festival Cultural Vive

  • Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Fecha: Sábado 26 de septiembre

  • Lugar: Parque Norte, Chilibre

Siente el Ritmo

  • Lugar: La Playita de Las Garzas Casco Antiguo

  • Hora: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

  • Fecha: Domingo 27 de septiembre

Casco Peatonal

  • Lugar: Casco Antiguo
  • Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre
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La Tanda de la Zumba

  • Lugar: Los Andes Mall
  • Fecha: Sábado 26 de septiembre
  • Hora: 3:00 p.m.
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Urban Fest

  • Lugar: Los Andes Mall
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre
  • Hora: 2:00 p.m.
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