¿Qué hacer este fin de semana en Panamá? Conoce las actividades culturales y recreativa

Este viernes 25 de septiembre se llevará a cabo el “Encuentro de Pueblos Indígenas” en el Mercado de Artesanías de Balboa a las faldas del Cerro Ancón, en horario de 9:00 a.m., a 12:00 p.m., con entrada gratis.@Panamaalcaldia hace una invitación a participar y detalla que habrá… pic.twitter.com/jjNjeEdFlT