¿Qué hacer este fin de semana en Panamá? Conoce las actividades culturales y recreativa

Panamá se prepara para un fin de semana lleno de actividades para disfrutar en familia y con amigos, con eventos culturales y recreativos para todos los gustos.
¿Qué actividades puedes realizar este fin de semana?
Encuentro de Pueblos Indígenas
- Hora: 9:00 a.m a 12:00 p.m.
- Lugar: Mercado de Artesanías de Balboa
- Fecha: Viernes 25 de septiembre
Festival Cultural Vive
- Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Fecha: Sábado 26 de septiembre
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Lugar: Parque Norte, Chilibre
Siente el Ritmo
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Lugar: La Playita de Las Garzas Casco Antiguo
- Hora: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
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Fecha: Domingo 27 de septiembre
Casco Peatonal
- Lugar: Casco Antiguo
- Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Fecha: Domingo 27 de septiembre
La Tanda de la Zumba
- Lugar: Los Andes Mall
- Fecha: Sábado 26 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m.
Urban Fest
- Lugar: Los Andes Mall
- Fecha: Domingo 27 de septiembre
- Hora: 2:00 p.m.