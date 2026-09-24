¿Qué pasó con Jesse y Joy? La artista habla sobre el futuro del dúo

La artista mexicana Joy habló sobre el futuro de la banda ''Jesse y Joy'' y dejó claro que, pese a la situación que atraviesa su hermano, y a la decisión de separarse, ha decidido continuar con los compromisos y planes que ya estaban agendados.

Durante una conferencia transmitida por la cadena de televisión Univisión, la cantante expresó: “Muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, seguiré cantando con ustedes. Yo decido continuar y seguir con los planes agendados”.

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Por otro lado Jesse se pronunció a través de una historia en redes sociales y confirmó que ya se había informado sobre su ausencia en la conferencia. El cantante también adelantó que cumplirá con los próximos compromisos que tienen agendados y, posteriormente, se retirará. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre su decisión.

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Joy aseguró que respeta la decisión de su hermano y que continuar con su carrera no significa olvidar a Jesse ni la historia que ambos han construido durante 20 años.

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La cantante también dejó claro que ama a su hermano, que siempre lo amará y que respetará y apoyará su decisión. Asimismo, explicó que desea honrar a su público y a las personas que han trabajado junto a ellos durante estos años. Además agradeció a sus seguidores por acompañarla durante momentos difíciles, como el duelo por la pérdida de su padre y ahora la situación que atraviesa junto a su hermano.

La decisión de Joy ha generado opiniones divididas entre sus seguidores, mientras la cantante continúa adelante con los compromisos que ya tenía programados.