Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 15:21

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de octubre 2026

Los jubilados y pensionados podrán consultar las fechas establecidas por la CSS para recibir sus pagos mediante ACH o cheque.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados.

Vitaly Gariev - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario correspondiente a las quincenas de octubre para los pagos de jubilados y pensionados, tanto mediante transferencias bancarias por ACH como por cheques.

Calendario de pagos de la CSS para octubre

Octubre

  • ACH: lunes 5 y 19 de octubre
  • Cheque: martes 6 y 20 de octubre

Calendario de noviembre de la CSS

  • ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre
  • Cheque: lunes 2 y jueves 19 de noviembre

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.
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