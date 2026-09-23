Calendario de pagos a jubilados y pensionados de octubre 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario correspondiente a las quincenas de octubre para los pagos de jubilados y pensionados, tanto mediante transferencias bancarias por ACH como por cheques.
Calendario de pagos de la CSS para octubre
Octubre
- ACH: lunes 5 y 19 de octubre
- Cheque: martes 6 y 20 de octubre
Calendario de noviembre de la CSS
- ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre
- Cheque: lunes 2 y jueves 19 de noviembre
Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.