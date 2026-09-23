Panamá tendrá una Fiscalía de Personas Desaparecidas: ¿Qué casos atenderá?

El Ministerio Público de Panamá creó dos nuevas fiscalías superiores especializadas para atender investigaciones de personas desaparecidas y casos considerados de alta complejidad, según resoluciones publicadas este miércoles en la Gaceta Oficial.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué casos investigará la Fiscalía de Personas Desaparecidas?

La Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas tendrá su sede en la ciudad de Panamá, pero contará con competencia en todo el territorio nacional.

Esta fiscalía estará encargada de investigar de manera especializada los casos de desaparición de personas cuando, al momento de iniciarse las actuaciones, no existan elementos de convicción o indicios sobre su paradero.

El Ministerio Público de Panamá creó dos nuevas fiscalías.



Las resoluciones que crean la Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad fueron publicadas este miércoles en Gaceta Oficial.



La Fiscalía Superior de… pic.twitter.com/L2BFv9Olws — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Esto permitirá que este tipo de investigaciones sean atendidas por una fiscalía especializada, independientemente del punto del país donde se reporte la desaparición.

¿Investigará casos de secuestro?

No. Los casos relacionados con el delito de secuestro quedan excluidos de la competencia de la nueva Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas.

Estas investigaciones continuarán bajo responsabilidad de las Fiscalías Especializadas contra la Delincuencia Organizada.