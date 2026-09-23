Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 17:38

Panamá tendrá una Fiscalía de Personas Desaparecidas: ¿Qué casos atenderá?

Panamá crea una Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas con competencia nacional. Conozca qué casos investigará y cuáles quedarán excluidos.

Panamá tendrá una Fiscalía de Personas Desaparecidas

Panamá tendrá una Fiscalía de Personas Desaparecidas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público de Panamá creó dos nuevas fiscalías superiores especializadas para atender investigaciones de personas desaparecidas y casos considerados de alta complejidad, según resoluciones publicadas este miércoles en la Gaceta Oficial.

¿Qué casos investigará la Fiscalía de Personas Desaparecidas?

La Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas tendrá su sede en la ciudad de Panamá, pero contará con competencia en todo el territorio nacional.

Esta fiscalía estará encargada de investigar de manera especializada los casos de desaparición de personas cuando, al momento de iniciarse las actuaciones, no existan elementos de convicción o indicios sobre su paradero.

Esto permitirá que este tipo de investigaciones sean atendidas por una fiscalía especializada, independientemente del punto del país donde se reporte la desaparición.

¿Investigará casos de secuestro?

No. Los casos relacionados con el delito de secuestro quedan excluidos de la competencia de la nueva Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas.

Estas investigaciones continuarán bajo responsabilidad de las Fiscalías Especializadas contra la Delincuencia Organizada.

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