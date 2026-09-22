PANAMÁ Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 08:29

Fiscalía despliega Operación Centinela en tres zonas: hay cuatro personas conducidas

La Fiscalía Metropolitana realizó allanamientos en Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Fiscalía despliega Operación Centinela en tres zonas

Fiscalía despliega Operación Centinela en tres zonas

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Fiscalía Metropolitana desarrolló la Operación Centinela mediante múltiples diligencias de registro y allanamiento en Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito, relacionadas con investigaciones por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Como resultado de las diligencias, cuatro personas fueron conducidas para continuar con los procedimientos correspondientes.

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¿Qué investiga la Fiscalía en la Operación Centinela?

Las acciones fueron desarrolladas por la Sección de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana.

Según la información preliminar, los allanamientos se efectuaron en distintos puntos de Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito por investigaciones relacionadas con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Hasta el momento no se han divulgado mayores detalles sobre las identidades de las cuatro personas conducidas ni sobre los indicios recabados durante las diligencias.

Las investigaciones continuarán para determinar la posible vinculación de las personas conducidas con los hechos investigados y establecer las responsabilidades que correspondan conforme avance el proceso.

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