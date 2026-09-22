Escuela para Padres: ¿cuándo debe asistir? Estas son las fechas y horarios

El Ministerio de Educación (Meduca) inicia este martes 22 de septiembre el segundo taller del programa Escuela para Padres , para el cual la entidad estableció un calendario que comprende las 16 regiones educativas del país.

La iniciativa busca involucrar a los padres y acudientes en el proceso educativo de sus hijos y fortalecer la comunicación dentro de las familias.

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¿Cuál es el objetivo de Escuela para Padres?

Ernesto Barrantes, coordinador de Educación Comunitaria del Meduca, explicó que el propósito es lograr una mayor integración de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

“El propósito es poder integrar al padre de familia, que entienda que debe estar dentro del desarrollo del aprendizaje y enseñanza de su hijo para poder saber sus objetivos, sus prioridades, sus metas”, explicó Barrantes.

Según el coordinador, ese acompañamiento constituye el espíritu del programa Escuela para Padres.

Estudiantes destacan la comunicación con sus padres

La estudiante Avixelis Bonilla recordó una de las actividades realizadas durante el programa, en la que padres e hijos debían expresar qué esperaban unos de otros.

Bonilla destacó que una actividad sencilla permitió a estudiantes y padres manifestar emociones y comunicarse, además de fortalecer la conexión familiar.

“La conexión entre padre, madre y sus hijos [...] es importante y esencial como estudiantes”, señaló, al destacar la importancia del apoyo de los padres tanto en el desarrollo académico como profesional.

"Yo recuerdo que hicimos un mural, que decía: ¿Hijo, qué esperas de tu padre? y ¿Padre, qué esperas de tu hijo? En ese papelito, por más sencillo que sea, logró manifestar tantas emociones, logró comunicarse tanto con los estudiantes y con sus hijos. La conexión entre padre,… pic.twitter.com/wkxcTri5Ek — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

Por su parte, el estudiante Luis Valencia considera que estas actividades pueden contribuir a mejorar la comunicación entre padres e hijos.

“Me parece que esto sirve para concientizar a los padres para que nos escuchen y cierren un poco la brecha entre nosotros y podamos comunicarnos de mejor manera”, expresó. “Me parece que esto sirve para concientizar a los padres para que nos escuchen y cierren un poco la brecha entre nosotros y podamos comunicarnos de mejor manera”, expresó.

Escuela para Padres se desarrolla en las 16 regiones educativas

Para este segundo taller, el Meduca estableció un calendario de actividades para las 16 regiones educativas.

Los padres y acudientes deberán verificar la fecha y el horario correspondiente a su región educativa y centro escolar, de acuerdo con la programación establecida por el Meduca.