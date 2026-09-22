Pensiones de la CSS: asegurados del Subsistema Mixto piden regresar al Beneficio Definido

Un grupo de asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) solicita que se les permita regresar al Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido, luego de haberse trasladado al Subsistema Mixto de Pensiones tras las reformas realizadas en 2005 a la Ley Orgánica de la institución.

Los ciudadanos sostienen que tomaron aquella decisión con base en la información que recibieron de las autoridades en ese momento y ahora aseguran sentirse afectados al conocer el monto que podrían recibir al momento de jubilarse.

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CSS: ¿Qué reclaman los asegurados del Subsistema Mixto?

El grupo pide que se establezca un mecanismo que les permita reintegrarse al Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido.

Un grupo de ciudadanos que tras las reformas realizadas en el 2005 a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), y con base en la información que daban entonces las autoridades, decidió cambiarse al Subsistema Mixto de Pensiones, pide que se les permita reintegrarse al… pic.twitter.com/1iL6QXdNa6 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

Según explican los afectados, al momento de decidir su traslado al Subsistema Mixto consideraron la información que las autoridades proporcionaban sobre el funcionamiento y las condiciones del modelo de pensiones.

Sin embargo, sostienen que posteriormente conocieron que bajo el Subsistema Mixto recibirían una jubilación menor a la que esperaban.

Los ciudadanos aseguran sentirse “engañados” y afectados por la situación, por lo que buscan que se les permita modificar la decisión adoptada años atrás.

¿Qué diferencia existe entre los sistemas de pensiones?

El reclamo se centra en las condiciones aplicables a quienes quedaron incorporados al Subsistema Mixto de Pensiones y aquellos que permanecieron en el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido.

Los solicitantes argumentan que las diferencias entre ambos esquemas tienen un impacto importante en el monto de la pensión que recibirían al momento de jubilarse.

Por esta razón, buscan que las autoridades evalúen su situación y permitan el retorno al sistema de Beneficio Definido.

La petición abre nuevamente la discusión sobre las condiciones bajo las cuales los asegurados realizaron el cambio de subsistema y la información que recibieron para tomar esa decisión.