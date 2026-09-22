Tradiciones panameñas que se están perdiendo y que las nuevas generaciones podrían no conocer

Antes, una tarde cualquiera podía convertirse en una ronda de juegos entre primos, vecinos o en una reunión familiar alrededor de una historia contada por los abuelos o tíos. Muchas de esas costumbres todavía forman parte de la memoria de los panameños, aunque hoy se practican con menor frecuencia.

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Estas son algunas tradiciones que se están perdiendo

Con el paso de los años, algunos hábitos formaron parte de la vida cotidiana de los panameños y han cambiado:

Jugar con canicas, trompo y cometas.

Contar leyendas, como la Tulivieja y la Silampa.

Participar en conjuntos folclóricos.

Las reuniones familiares para preparar platillos tradicionales, como el tamal.

Lucir prendas típicas.

AFP

La tecnología también ha cambiado estas costumbres

Con la llegada de la tecnología, algunos niños y jóvenes han perdido el interés por ciertas actividades tradicionales, al pasar más tiempo utilizando el celular y las redes sociales.

Poco a poco, también se han ido perdiendo algunas costumbres relacionadas con los días feriados, como la Semana Santa, que anteriormente era dedicada a la iglesia, a compartir en familia y a preparar platos para la ocasión.

Mantener una tradición no significa vivir en el pasado. Para quienes todavía practican estas costumbres, transmitirlas a las nuevas generaciones es una manera de conservar parte de la historia y la identidad cultural de Panamá.