Flores Amarillas: ¿Por qué se regalan cada 21 de septiembre y qué significan?

Cada 21 de septiembre se mantiene una tendencia de regalar flores amarillas la cual se popularizó hace aproximadamente cuatro años, impulsada por la serie argentina Floricienta , donde se narra el sueño de la protagonista desde su infancia: que el chico que ama la busque con un ramo de flores amarillas como una prueba de amor verdadero.

Esta tradición también está relacionada con la llegada de la primavera en el hemisferio sur , en países como Argentina, Perú, Chile y Bolivia.

Usuarios de la red social de TikTok viralizaron la canción de la serie, convirtiendo esta fecha en una tradición para regalar flores amarillas.

¿Qué significan las flores amarillas?

Afecto y amistad

Nuevos comienzos

Alegría y energía

Conoce las flores amarillas más populares

Girasoles

Rosas amarillas

Tulipanes

Debido a este cambio de estación y a la tendencia, las parejas se regalan flores amarillas, al igual que amigos, compañeros de trabajo y familiares, como muestra de cuán importante eres y como símbolo de un buen inicio de temporada.