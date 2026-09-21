Panamá Entretenimiento -  21 de septiembre de 2026 - 11:45

Flores Amarillas: ¿Por qué se regalan cada 21 de septiembre y qué significan?

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas se convierten en protagonistas de una tendencia que tomó fuerza en redes sociales.

Tendencia de las Flores Amarillas. 

Tendencia de las Flores Amarillas. 

Unplash
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Cada 21 de septiembre se mantiene una tendencia de regalar flores amarillas la cual se popularizó hace aproximadamente cuatro años, impulsada por la serie argentina Floricienta, donde se narra el sueño de la protagonista desde su infancia: que el chico que ama la busque con un ramo de flores amarillas como una prueba de amor verdadero.

Esta tradición también está relacionada con la llegada de la primavera en el hemisferio sur, en países como Argentina, Perú, Chile y Bolivia.

Usuarios de la red social de TikTok viralizaron la canción de la serie, convirtiendo esta fecha en una tradición para regalar flores amarillas.

¿Qué significan las flores amarillas?

  • Afecto y amistad

  • Nuevos comienzos

  • Alegría y energía

Conoce las flores amarillas más populares

  • Girasoles

  • Rosas amarillas

  • Tulipanes

Debido a este cambio de estación y a la tendencia, las parejas se regalan flores amarillas, al igual que amigos, compañeros de trabajo y familiares, como muestra de cuán importante eres y como símbolo de un buen inicio de temporada.

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