Heat Latin Music Awards 2026: conoce cuándo se revelarán los artistas nominados

La edición 2026 de los Heat Latin Music Awards revelará los nombres de los nominados que competirán en su primera edición mexicana el próximo jueves 24 de septiembre en Jalisco, México.
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Conoce cómo ver los Heat Latin Music Awards 2026
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Hora: 17:00 horas (México).
18:00 horas (Colombia-Perú-Ecuador-Panamá)
Transmisión: En vivo a través de la aplicación oficial LosHeat.tv.
Cada edición reúne a artistas de distintos países y géneros, conectados por una misma lengua y por una música que hoy se escucha en el mundo entero.