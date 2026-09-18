Panamá Entretenimiento -  18 de septiembre de 2026 - 16:15

Heat Latin Music Awards 2026: conoce cuándo se revelarán los artistas nominados

Pronto llegará la gala de los Heat Latin Music Awards 2026, con la música, las estrellas y el entretenimiento, quienes se darán cita en México.

Los Heat Latin Music Awards﻿ 2026 serán en Jalisco.

Los Heat Latin Music Awards﻿ 2026 serán en Jalisco.

los Heat Latin Music Awards
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La edición 2026 de los Heat Latin Music Awards revelará los nombres de los nominados que competirán en su primera edición mexicana el próximo jueves 24 de septiembre en Jalisco, México.

Los Heat Latin Music Awards son la entrega de galardones a la música en español de mayor relevancia en Latinoamérica.

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Conoce cómo ver los Heat Latin Music Awards 2026

  • Hora: 17:00 horas (México).

  • 18:00 horas (Colombia-Perú-Ecuador-Panamá)

  • Transmisión: En vivo a través de la aplicación oficial LosHeat.tv.

Cada edición reúne a artistas de distintos países y géneros, conectados por una misma lengua y por una música que hoy se escucha en el mundo entero.

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