Heat Latin Music Awards 2026: conoce cuándo se revelarán los artistas nominados

Los Heat Latin Music Awards﻿ 2026 serán en Jalisco. los Heat Latin Music Awards

Por Orlanys Castellano La edición 2026 de los Heat Latin Music Awards revelará los nombres de los nominados que competirán en su primera edición mexicana el próximo jueves 24 de septiembre en Jalisco, México.

Los Heat Latin Music Awards son la entrega de galardones a la música en español de mayor relevancia en Latinoamérica.

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Contenido de Interés: Arcángel regresa a Panamá con "La Octava Maravilla", su esperada gira internacional Conoce cómo ver los Heat Latin Music Awards 2026 Hora: 17:00 horas (México).

18:00 horas (Colombia-Perú-Ecuador-Panamá)

Transmisión: En vivo a través de la aplicación oficial LosHeat.tv. Cada edición reúne a artistas de distintos países y géneros, conectados por una misma lengua y por una música que hoy se escucha en el mundo entero.