CSS suspende cirugías en policlínica de La Chorrera: ¿qué servicios están afectados?

La CSS suspende cirugías en policlínica de La Chorrera.

La Policlínica Dr. Santiago Barraza de la Caja de Seguro Social ( CSS ), ubicada en La Chorrera, informó sobre la suspensión temporal de uno de sus tres quirófanos, debido a una filtración detectada en el sistema de aire acondicionado.

La medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los pacientes y cumplir estrictamente con las normas de bioseguridad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué procedimientos quirúrgicos fueron suspendidos?

La CSS informó que permanecen temporalmente suspendidos los procedimientos correspondientes a las siguientes especialidades:

Ginecología

Urología

Ortopedia

Cirugía general

Cirugía maxilofacial

Otorrinolaringología

¿Qué servicios continúan disponibles?

De manera limitada, continuarán realizándose:

Cirugías oftalmológicas ambulatorias.

Procedimientos no invasivos.

Personal especializado de la CSS evalúa los daños para determinar el tiempo estimado de reparación y las acciones necesarias para restablecer la capacidad operativa del área.

La institución inició la notificación telefónica a los pacientes afectados para comunicarles la cancelación de sus procedimientos. Una vez se cuente con el informe técnico definitivo, serán contactados nuevamente para reprogramar sus cirugías.

Las autoridades ofrecieron disculpas a los usuarios y a sus familiares por los inconvenientes ocasionados. Asimismo, reiteraron su compromiso de mantener informada a la comunidad sobre los avances de la situación, priorizando la salud y el bienestar de los pacientes.