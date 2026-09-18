La Chorrera Nacionales -  18 de septiembre de 2026 - 17:08

CSS suspende cirugías en policlínica de La Chorrera: ¿qué servicios están afectados?

La Policlínica Dr. Santiago Barraza de la CSS informó que permanecen temporalmente suspendidos diversos procedimientos en especialidades.

La CSS suspende cirugías en policlínica de La Chorrera.

La CSS suspende cirugías en policlínica de La Chorrera.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policlínica Dr. Santiago Barraza de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicada en La Chorrera, informó sobre la suspensión temporal de uno de sus tres quirófanos, debido a una filtración detectada en el sistema de aire acondicionado.

La medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los pacientes y cumplir estrictamente con las normas de bioseguridad.

¿Qué procedimientos quirúrgicos fueron suspendidos?

La CSS informó que permanecen temporalmente suspendidos los procedimientos correspondientes a las siguientes especialidades:

  • Ginecología
  • Urología
  • Ortopedia
  • Cirugía general
  • Cirugía maxilofacial
  • Otorrinolaringología

¿Qué servicios continúan disponibles?

De manera limitada, continuarán realizándose:

  • Cirugías oftalmológicas ambulatorias.
  • Procedimientos no invasivos.

Personal especializado de la CSS evalúa los daños para determinar el tiempo estimado de reparación y las acciones necesarias para restablecer la capacidad operativa del área.

La institución inició la notificación telefónica a los pacientes afectados para comunicarles la cancelación de sus procedimientos. Una vez se cuente con el informe técnico definitivo, serán contactados nuevamente para reprogramar sus cirugías.

Las autoridades ofrecieron disculpas a los usuarios y a sus familiares por los inconvenientes ocasionados. Asimismo, reiteraron su compromiso de mantener informada a la comunidad sobre los avances de la situación, priorizando la salud y el bienestar de los pacientes.

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