Panamá Black Weekend 2026: fechas, tiendas, descuentos y todo lo que debes saber

Para los amantes a las ofertas llega el Panamá Black Weekend. el cual se realizará el 2, 3, y 4 de octubre, con la participación de comercios y centros comerciales de distintos puntos del país.
Durante estos tres días, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta 70% en productos seleccionados, aunque las promociones y condiciones dependerán de cada local.
¿Qué tiendas y centros comerciales participan en el Black Weekend?
La jornada contará con más de 3,000 establecimientos y 16 centros y plazas comerciales a nivel nacional.
Entre los participantes se encuentran:
- Albrook Mall
- Westland Mall
- Los Andes Mall
- Los Pueblos
- Megamall
- AltaPlaza Mall
- Atrio Mall
- Santiago Mall
- Balboa Boutiques
- Town Center Costa del Este
- Soho City Center
- Los Pueblos Juan Díaz
- Chiriquí Mall
- Plaza Terronal
- Colón 2000
- Federal Mall.
Las ofertas abarcarán diferentes categorías, entre ellas moda, tecnología, calzado, belleza, joyería, accesorios, artículos para el hogar y otros productos.