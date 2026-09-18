Panamá Black Weekend 2026: fechas, tiendas, descuentos y todo lo que debes saber

Para los amantes a las ofertas llega el Panamá Black Weekend . el cual se realizará el 2, 3, y 4 de octubre, con la participación de comercios y centros comerciales de distintos puntos del país.

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Durante estos tres días, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta 70% en productos seleccionados, aunque las promociones y condiciones dependerán de cada local.

¿Qué tiendas y centros comerciales participan en el Black Weekend?

La jornada contará con más de 3,000 establecimientos y 16 centros y plazas comerciales a nivel nacional.

Entre los participantes se encuentran:

Albrook Mall

Westland Mall

Los Andes Mall

Los Pueblos

Megamall

AltaPlaza Mall

Atrio Mall

Santiago Mall

Balboa Boutiques

Town Center Costa del Este

Soho City Center

Los Pueblos Juan Díaz

Chiriquí Mall

Plaza Terronal

Colón 2000

Federal Mall.

Las ofertas abarcarán diferentes categorías, entre ellas moda, tecnología, calzado, belleza, joyería, accesorios, artículos para el hogar y otros productos.