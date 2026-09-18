Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2026 - 14:40

Panamá Black Weekend 2026: fechas, tiendas, descuentos y todo lo que debes saber

En el Panamá Black Weekend 2026 los ciudadanos esperan descuentos en moda, tecnología, hogar, belleza y más.

Panamá Black Weekend 2026

Panamá Black Weekend 2026

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Para los amantes a las ofertas llega el Panamá Black Weekend. el cual se realizará el 2, 3, y 4 de octubre, con la participación de comercios y centros comerciales de distintos puntos del país.

Durante estos tres días, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta 70% en productos seleccionados, aunque las promociones y condiciones dependerán de cada local.

¿Qué tiendas y centros comerciales participan en el Black Weekend?

La jornada contará con más de 3,000 establecimientos y 16 centros y plazas comerciales a nivel nacional.

Entre los participantes se encuentran:

  • Albrook Mall
  • Westland Mall
  • Los Andes Mall
  • Los Pueblos
  • Megamall
  • AltaPlaza Mall
  • Atrio Mall
  • Santiago Mall
  • Balboa Boutiques
  • Town Center Costa del Este
  • Soho City Center
  • Los Pueblos Juan Díaz
  • Chiriquí Mall
  • Plaza Terronal
  • Colón 2000
  • Federal Mall.

Las ofertas abarcarán diferentes categorías, entre ellas moda, tecnología, calzado, belleza, joyería, accesorios, artículos para el hogar y otros productos.

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