Anillo Hidráulico Este: ¿qué zonas de Panamá se beneficiarán con el nuevo proyecto de agua?

Inauguración del Anillo Hidráulico Este. Presidencia

Por Ana Canto El Anillo Hidráulico Este beneficiará a residentes de Villalobos, Pedregal y Altos de Tocumen mediante una línea expresa que se extiende a lo largo de 10 kilómetros. Como parte de la obra, se realizó un proceso de limpieza y desinfección en todos los tanques de almacenamiento y en los 55 kilómetros de tuberías instaladas.

Las 500 mil personas beneficiadas pertenecen a comunidades como Nuevo Belén, San Antonio, Villa Santa Bárbara, Victoriano Lorenzo, Cabuya, 24 de Diciembre, La Siesta, Brisas del Río, El Progreso, Santa Elena, Felipillo, Ciudad de Dios, Altos del Ángel, Los Cántaros, Nuevo Tocumen, Altos de Tocumen, Monte Rico, Villa Marta y Vista Hermosa, entre otras.

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