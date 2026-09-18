Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2026 - 14:46

Anillo Hidráulico Este: ¿qué zonas de Panamá se beneficiarán con el nuevo proyecto de agua?

El Anillo Hidráulico Este cuenta con tanques de almacenamiento, estaciones de rebombeo y cerca de 55 kilómetros de tuberías para mejorar el suministro.

Inauguración del Anillo Hidráulico Este.

Inauguración del Anillo Hidráulico Este.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El Anillo Hidráulico Este beneficiará a residentes de Villalobos, Pedregal y Altos de Tocumen mediante una línea expresa que se extiende a lo largo de 10 kilómetros. Como parte de la obra, se realizó un proceso de limpieza y desinfección en todos los tanques de almacenamiento y en los 55 kilómetros de tuberías instaladas.

Las 500 mil personas beneficiadas pertenecen a comunidades como Nuevo Belén, San Antonio, Villa Santa Bárbara, Victoriano Lorenzo, Cabuya, 24 de Diciembre, La Siesta, Brisas del Río, El Progreso, Santa Elena, Felipillo, Ciudad de Dios, Altos del Ángel, Los Cántaros, Nuevo Tocumen, Altos de Tocumen, Monte Rico, Villa Marta y Vista Hermosa, entre otras.

Los componentes de este sistema hidráulico están ubicados en puntos estratégicos como Altos de Tocumen, Rancho Café, Cabra, La Joya y María Henríquez. Su distribución evidencia la extensión y las dimensiones con las que fue proyectada la obra para alcanzar las áreas más alejadas de la provincia.

Componentes del Anillo Hidráulico Este

  • Tanque María Henríquez: Tiene una capacidad total de 7 millones de galones (MG), distribuida en cámaras de 2 MG y 5 MG.
  • Tanque Altos de Tocumen: Cuenta con una nueva capacidad de 3.3 MG y está interconectado con el tanque existente de 2 MG.
  • Tanque La Joya: Posee una capacidad de 1.85 MG, de los cuales 500 mil galones están destinados al sistema penitenciario. También abastecerá a las comunidades de Las Garzas, Chumical y Paso Blanco, además de reforzar el suministro al complejo penitenciario.
  • Sistema Valle de Cerro Azul–Cabra–Rancho Café: Incorpora infraestructura de almacenamiento y rebombeo para atender a comunidades ubicadas en sectores de mayor elevación.
  • Red de conducción: Comprende aproximadamente 55 kilómetros de tuberías, incluidas líneas principales de hierro dúctil de hasta 1,400 milímetros de diámetro y diversos ramales de distribución.

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