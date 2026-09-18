Anillo Hidráulico Este: ¿qué zonas de Panamá se beneficiarán con el nuevo proyecto de agua?

El Anillo Hidráulico Este beneficiará a residentes de Villalobos, Pedregal y Altos de Tocumen mediante una línea expresa que se extiende a lo largo de 10 kilómetros. Como parte de la obra, se realizó un proceso de limpieza y desinfección en todos los tanques de almacenamiento y en los 55 kilómetros de tuberías instaladas.
Los componentes de este sistema hidráulico están ubicados en puntos estratégicos como Altos de Tocumen, Rancho Café, Cabra, La Joya y María Henríquez. Su distribución evidencia la extensión y las dimensiones con las que fue proyectada la obra para alcanzar las áreas más alejadas de la provincia.
Componentes del Anillo Hidráulico Este
- Tanque María Henríquez: Tiene una capacidad total de 7 millones de galones (MG), distribuida en cámaras de 2 MG y 5 MG.
- Tanque Altos de Tocumen: Cuenta con una nueva capacidad de 3.3 MG y está interconectado con el tanque existente de 2 MG.
- Tanque La Joya: Posee una capacidad de 1.85 MG, de los cuales 500 mil galones están destinados al sistema penitenciario. También abastecerá a las comunidades de Las Garzas, Chumical y Paso Blanco, además de reforzar el suministro al complejo penitenciario.
- Sistema Valle de Cerro Azul–Cabra–Rancho Café: Incorpora infraestructura de almacenamiento y rebombeo para atender a comunidades ubicadas en sectores de mayor elevación.
- Red de conducción: Comprende aproximadamente 55 kilómetros de tuberías, incluidas líneas principales de hierro dúctil de hasta 1,400 milímetros de diámetro y diversos ramales de distribución.