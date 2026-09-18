"Escuchar no es pactar": MOCA explica por qué Ricardo Lombana se reunió con Martinelli

El Movimiento Otro Camino (MOCA) confirmó este viernes el encuentro entre su presidente, Ricardo Lombana , y el presidente del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli , en medio de la discusión política por las reformas al Código Electoral para las elecciones de 2029.

La reunión se produjo en Colombia, donde se encuentra Martinelli, y había sido reportada previamente este viernes. Tras conocerse el encuentro, MOCA aclaró mediante un comunicado que este acercamiento no implica un acuerdo político ni una alianza electoral entre ambos colectivos.

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“MOCA deja claro que este encuentro no constituye acuerdo político ni alianza electoral alguna de cara a las elecciones de 2029. La posición del Movimiento frente a la corrupción y frente a las decisiones de la justicia no ha cambiado y no va a cambiar”, señaló el partido. “MOCA deja claro que este encuentro no constituye acuerdo político ni alianza electoral alguna de cara a las elecciones de 2029. La posición del Movimiento frente a la corrupción y frente a las decisiones de la justicia no ha cambiado y no va a cambiar”, señaló el partido.

¿Por qué se reunieron Lombana y Martinelli?

MOCA enmarcó el encuentro en las conversaciones que mantiene con diferentes actores políticos ante las reformas electorales que actualmente se discuten en la Asamblea Nacional.

El Movimiento Otro Camino (MOCA), @OtrocaminoPma, confirmó un encuentro entre su presidente, @RicardoLombanaG, y el presidente del partido Realizando Metas, @somosrmpa, Ricardo Martinelli, @rmartinelli, y señaló que se ha dado con otros presidentes de partidos politicos.



"MOCA… pic.twitter.com/bCJDPgVPeF — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Según el movimiento, Lombana también ha mantenido comunicación con presidentes de otros partidos políticos y expresidentes de la República.

El partido sostiene que cuenta con información sobre cambios dentro del proceso de reformas electorales que, a su juicio, podrían afectar la transparencia de las elecciones generales de 2029.

Las reformas al Código Electoral comenzaron a discutirse en primer debate esta semana en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. El Tribunal Electoral informó que se trata del Proyecto de Ley 699, presentado para modificar las reglas que regirán los comicios de mayo de 2029.

MOCA cuestiona cambios a las reglas electorales

Entre los puntos señalados por MOCA está el aumento del 2% al 3% del requisito de adherentes para la conformación de nuevos partidos políticos.

El aumento al 3% es un tema que ha formado parte del proceso de discusión de las reformas electorales.

MOCA también cuestionó la distribución del financiamiento público entre partidos políticos y candidatos por libre postulación y manifestó su rechazo a una eventual eliminación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) como espacio permanente de participación.

“Las reglas del juego deben ser justas para todos los panameños y no hechas a la medida de ningún partido”, manifestó el movimiento. “Las reglas del juego deben ser justas para todos los panameños y no hechas a la medida de ningún partido”, manifestó el movimiento.

La CNRE ha funcionado como un espacio en el que participan representantes de partidos políticos, libre postulación, sociedad civil, academia e instituciones públicas. El proyecto entregado a la Asamblea es resultado del proceso de discusión realizado en esta comisión.

“Escuchar no es pactar”, dice MOCA

Al explicar las conversaciones de Lombana con dirigentes políticos, MOCA sostuvo que necesita conocer las posiciones de los diferentes actores para definir su estrategia ante las reformas.

“Como parte de sus responsabilidades, el presidente de MOCA mantiene comunicación con los presidentes de los demás partidos políticos y con expresidentes de la República, y continuará haciéndolo”, indicó. “Como parte de sus responsabilidades, el presidente de MOCA mantiene comunicación con los presidentes de los demás partidos políticos y con expresidentes de la República, y continuará haciéndolo”, indicó.

El comunicado concluye con una frase con la que el partido busca marcar distancia de cualquier interpretación de una posible alianza con Martinelli: “Escuchar no es pactar”.

MOCA afirmó que continuará dialogando con los actores que considere necesarios, mientras sostiene que esos contactos no implican abandonar sus posiciones políticas.