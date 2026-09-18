Nueva atención contra el cáncer en Ciudad de la Salud: ¿qué cambia para los pacientes del Oncológico?

Nueva atención contra el cáncer en Ciudad de la Salud

Los pacientes con cáncer en Panamá cuentan con nuevos servicios especializados en Ciudad de la Salud, donde el Instituto Oncológico Nacional (ION) amplió su capacidad de atención con una sala de braquiterapia de alta tasa y una Clínica de Vigilancia Oncológica.

La iniciativa es desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Oncológico Nacional y la Caja de Seguro Social (CSS) y busca ampliar la capacidad de respuesta ante la demanda de atención oncológica.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: ¿Cuáles son los síntomas de un problema cardiovascular?

Uno de los principales cambios se produce en el tratamiento de pacientes con cáncer cervicouterino y de endometrio.

Nueva sala de braquiterapia puede atender unos 60 pacientes diarios

El director general del ION, Julio Santamaría Rubio, informó que la sala de braquiterapia de alta tasa ya se encuentra operativa y tiene capacidad para atender aproximadamente 60 pacientes al día. La nueva tecnología también modifica la manera en que se realiza el procedimiento.

Esto permite aumentar la capacidad de atención y evita la hospitalización asociada al procedimiento anterior.

¿Qué es la braquiterapia y para qué tipos de cáncer se utiliza?

La braquiterapia es una modalidad de radioterapia mediante la cual se administra una dosis elevada de radiación directamente en una zona específica del cuerpo.

El jefe del Servicio de Radiooncología del ION, Gaspar Pérez Jiménez, destacó que las nuevas instalaciones ofrecen más espacio para atender la demanda y trabajar progresivamente en la reducción de las listas de espera.

Por su parte, el radiooncólogo y coordinador del ION en Ciudad de la Salud, Max Fasano, explicó que este tratamiento desempeña un papel fundamental en el manejo del cáncer cervicouterino.

“En el cáncer cervicouterino, la braquiterapia es fundamental; prácticamente todas las pacientes requieren este tratamiento”, explicó. La técnica también puede emplearse en casos seleccionados de cáncer de endometrio, piel y próstata.

El especialista aseguró que, en aproximadamente un mes de funcionamiento, la nueva sede ya había permitido superar la cantidad de pacientes que podían atenderse anteriormente en las instalaciones de Ancón, donde existían limitaciones de espacio e infraestructura.

Clínica de Vigilancia Oncológica amplía atención

El otro servicio puesto en marcha es la Clínica de Vigilancia Oncológica, destinada a pacientes que ya terminaron su tratamiento contra el cáncer y necesitan continuar bajo controles médicos periódicos.

Esto incluye a personas que culminaron tratamientos como:

Quimioterapia.

Radioterapia.

Cirugía.

La clínica pasó de contar con un médico en la antigua sede de Ancón a tres médicos en Ciudad de la Salud.

Con esta ampliación podrá atender alrededor de 60 pacientes diariamente, tanto asegurados como no asegurados.

Atención oncológica será llevada a otras provincias

El modelo de vigilancia oncológica no quedará limitado a Ciudad de la Salud.

Las autoridades anunciaron que se prevé extenderlo al Hospital Anita Moreno, Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega y Hospital Regional de Azuero, como parte de la descentralización de los servicios para pacientes con cáncer.

Las autoridades aprovecharon la fecha para reiterar la importancia de la prevención del cáncer mediante estilos de vida saludables, controles médicos oportunos y la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).