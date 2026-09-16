Dolor o presión en el pecho, falta de aire, mareos, palpitaciones y cansancio inusual pueden ser síntomas relacionadas con problemas cardiovasculares. Reconocerlas a tiempo puede ser clave, especialmente cuando se trata de una emergencia como un infarto.

La Caja de Seguro Social (CSS) explica que las enfermedades cardiovasculares pueden afectar el funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos. En el caso de las arterias coronarias, una obstrucción puede reducir el flujo de sangre y, con ello, el suministro de oxígeno que necesita el músculo cardíaco.

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El doctor Camilo Rodríguez, director del Instituto Cardiovascular y Torácico de la Caja de Seguro Social (CSS) en la Ciudad de la Salud, explicó que las arterias coronarias son las encargadas de llevar oxígeno al músculo del corazón.

Cuando el flujo sanguíneo se bloquea o disminuye de manera importante, puede producirse un infarto. La American Heart Association explica que un ataque cardíaco ocurre cuando el flujo de sangre que lleva oxígeno al corazón se reduce o queda bloqueado.

¿Cuáles son los síntomas de un problema cardiovascular?

Los síntomas pueden variar dependiendo del problema cardíaco. Entre las señales que requieren atención se encuentran:

Dolor, presión o molestia en el pecho , especialmente si dura varios minutos o desaparece y vuelve a aparecer.

, especialmente si dura varios minutos o desaparece y vuelve a aparecer. Falta de aire , con o sin dolor en el pecho.

, con o sin dolor en el pecho. Dolor o molestia en uno o ambos brazos , la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.

, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago. Mareos o sensación de desvanecimiento.

Sudoración fría.

Náuseas o vómitos.

Cansancio inusual o debilidad.

Palpitaciones o sensación de que el corazón late demasiado rápido o de manera irregular.

Estas señales no necesariamente significan que una persona esté sufriendo un infarto, pero algunos de estos síntomas pueden ser señales de una emergencia cardíaca y requieren valoración médica.

El dolor en el pecho no es el único síntoma

Aunque el dolor o la presión en el pecho es una de las señales más conocidas de un infarto, no todas las personas presentan exactamente los mismos síntomas.

En las mujeres pueden aparecer, además, falta de aire, náuseas, molestias en la espalda, hombro o brazo y cansancio inusual. Estos síntomas pueden ser menos reconocidos como señales de un problema cardíaco.

Por esta razón, ante síntomas nuevos, intensos o inexplicables, especialmente cuando aparecen junto con dolor o presión en el pecho, es importante buscar atención médica de inmediato.

¿Por qué pueden obstruirse las arterias del corazón?

El especialista explicó que los hábitos alimenticios poco saludables pueden contribuir al desarrollo de problemas cardiovasculares.

Con el paso del tiempo, la acumulación de placa en las arterias puede estrecharlas y reducir el flujo sanguíneo. Este proceso puede avanzar durante años sin producir síntomas evidentes y, en determinados casos, terminar provocando una obstrucción importante.

Rodríguez también destacó la importancia de considerar los antecedentes familiares y realizar los estudios médicos correspondientes para identificar posibles factores de riesgo.

Más personas jóvenes están presentando problemas cardiovasculares

El especialista señaló que en Panamá se están observando problemas cardiovasculares en personas más jóvenes, particularmente hombres entre 45 y 55 años.

Ante esta situación, recomendó prestar atención a los factores de riesgo, mantener hábitos saludables y realizarse los controles médicos correspondientes.

La prevención incluye mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y controlar los factores que aumentan el riesgo cardiovascular.

Una paciente descubrió su problema antes de una cirugía

Una paciente, cuya identidad fue reservada, relató que acudió a realizarse un estudio cardiológico antes de una operación de cadera.

Los exámenes detectaron un problema cardiovascular que no había sido identificado previamente. Posteriormente recibió tratamiento por una obstrucción relacionada con una válvula del corazón.

El caso muestra la importancia de las evaluaciones médicas, especialmente antes de determinados procedimientos quirúrgicos.

¿Cuándo es una emergencia?

Si una persona presenta presión o dolor en el pecho que dura varios minutos o reaparece, falta de aire, sudor frío, náuseas, mareos o dolor que se extiende hacia el brazo, espalda, cuello o mandíbula, debe buscar atención de emergencia.

La American Heart Association recomienda solicitar ayuda de emergencia inmediatamente ante señales de un posible infarto, incluso cuando no exista certeza de que se trate de uno.

No es recomendable esperar a que los síntomas desaparezcan para buscar atención médica.