Higiene genital masculina: Minsa explica cómo limpiar el prepucio, prevenir irritaciones y qué productos evitar

Una adecuada higiene genital masculina forma parte de los hábitos de cuidado de la salud sexual y puede ayudar a reducir la acumulación de secreciones, sudor y microorganismos que pueden favorecer irritaciones e infecciones.

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a los hombres realizar una limpieza diaria de los genitales y adoptar medidas de prevención durante las relaciones sexuales para proteger su salud y la de sus parejas.

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El médico familiar del Minsa, Jorge Jesús Rodríguez, explicó que los hombres deben prestar especial atención a la limpieza del glande y, en quienes tienen prepucio retráctil, a la zona que queda debajo.

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¿Cómo limpiar correctamente el pene?

De acuerdo con la recomendación del especialista, la higiene genital debe realizarse todos los días.

En los hombres que tienen prepucio, se recomienda:

Lavarse las manos antes de manipular los genitales.

antes de manipular los genitales. Retraer suavemente el prepucio , siempre que sea posible y sin causar dolor.

, siempre que sea posible y sin causar dolor. Limpiar con agua el glande y la zona ubicada debajo del prepucio .

. Secar cuidadosamente el área.

el área. Volver a colocar el prepucio en su posición habitual.

El Minsa advierte que el prepucio nunca debe retraerse por la fuerza, especialmente cuando existe dolor o dificultad para hacerlo.

¿Qué productos deben evitarse?

@MINSA

El especialista aconseja evitar productos que puedan irritar la piel del pene, entre ellos:

Jabones perfumados.

Desodorantes.

Talcos.

Otros productos irritantes.

La limpieza puede realizarse con agua y, si se utiliza jabón, debe ser suave y sin perfume.

El objetivo es mantener limpia la zona sin provocar irritación por el uso excesivo de productos químicos o perfumados.

Higiene después de orinar

El Minsa también recomienda mantener buenos hábitos de higiene después de utilizar el baño.

Después de orinar, los hombres deben procurar que no queden restos de orina en el pene o el prepucio.

En quienes tienen prepucio retráctil, se puede retraer suavemente para facilitar la limpieza del glande y de la zona ubicada debajo. Posteriormente, el área debe secarse bien y el prepucio debe volver a su posición habitual.

¿La higiene genital previene las infecciones de transmisión sexual?

Una buena higiene genital ayuda a mantener limpia la zona y puede reducir problemas relacionados con la acumulación de secreciones y microorganismos, pero no sustituye las medidas de prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

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El médico recordó que el Virus del Papiloma Humano (VPH) se transmite principalmente mediante el contacto sexual y puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Por ello, además de la higiene, el Minsa promueve el uso correcto y consistente del preservativo y las prácticas sexuales seguras.

Vacunación contra el VPH

La vacunación contra el VPH en niños y niñas es otra de las medidas destacadas por el Minsa.

La vacuna ayuda a prevenir infecciones por tipos de VPH que pueden causar diferentes tipos de cáncer, incluido el cáncer de cuello uterino. Su efectividad es mayor cuando se administra antes de la exposición al virus.

El Minsa también recuerda que las mujeres deben continuar con los controles de detección del cáncer de cuello uterino recomendados por los profesionales de salud, incluso si han recibido la vacuna.

¿Cuándo consultar a un médico?

El Minsa recomienda acudir a los servicios de salud cuando se presente alguna alteración en los genitales, especialmente:

Dolor.

Inflamación.

Secreciones.

Lesiones.

Mal olor persistente.

Cualquier cambio o síntoma que resulte anormal.

La higiene diaria, la prevención de las ITS, la vacunación contra el VPH y la consulta oportuna ante síntomas forman parte de las medidas para cuidar la salud sexual masculina.