Jubilados y pensionados: cuándo es el próximo pago de la CSS y quiénes lo reciben primero

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definida la fecha del próximo pago correspondiente a septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por la institución. La segunda quincena de septiembre se pagará en fechas diferentes según el método de cobro utilizado por cada beneficiario.

¿Cuándo será el próximo pago de la CSS?

Para la segunda quincena de septiembre, las fechas establecidas son:

Viernes 18 de septiembre: pago mediante ACH .

pago mediante . Lunes 21 de septiembre: pago mediante cheque.

De esta manera, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos por ACH serán los primeros en recibir el dinero, mientras que quienes cobran mediante cheque tendrán que esperar hasta el lunes 21 de septiembre.

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Los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos de la CSS para verificar las fechas correspondientes a cada modalidad de cobro.

¿Qué pasa con los descuentos para jubilados?

El calendario de pagos se conoce mientras continúa el debate sobre los beneficios y descuentos para los jubilados y pensionados.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acordó con representantes de los jubilados y del sector privado iniciar un mecanismo de diálogo para buscar alternativas al proyecto de Ley 226, relacionado con los descuentos y beneficios establecidos para la tercera edad.

La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional y ahora los sectores involucrados buscan alcanzar consensos que tomen en cuenta las necesidades de los jubilados de menores recursos, así como la realidad económica de comercios, farmacias y otros establecimientos alcanzados por la Ley 6 de 1987.

Por ahora, el proceso de diálogo sobre el proyecto de Ley 226 es independiente del calendario de pagos de la CSS, por lo que las fechas de septiembre se mantienen según la programación divulgada por la institución.