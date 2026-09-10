San Miguelito perdería un diputado: Raúl Pineda cuestiona la nueva distribución de circuitos electorales

El distrito de San Miguelito perdería un diputado en las próximas elecciones de aprobarse el proyecto de ley que plantea una nueva configuración de los circuitos electorales en Panamá.

La propuesta, aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, contempla aumentar de 39 a 41 los circuitos electorales, manteniendo las 71 curules que establece la Constitución.

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San Miguelito perdería un diputado: Raúl Pineda se pronuncia sobre el cambio

El diputado del PRD Raúl Pineda se refirió a la posibilidad de que San Miguelito pierda una curul como consecuencia de la nueva distribución electoral.

De acuerdo con el proyecto de ley que reconfigura los circuitos, San Miguelito perdería un diputado las próximas elecciones. El diputado del PRD, Raúl Pineda, se pronunció al respecto: “que San Miguelito pierda un diputado eso se debe a que la gente crece, se muda … si San… pic.twitter.com/kNV2xu9pqn — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

“Que San Miguelito pierda un diputado, eso se debe a que la gente crece, se muda...”, manifestó Pineda al referirse a los cambios demográficos que pueden influir en la configuración de los circuitos. “Que San Miguelito pierda un diputado, eso se debe a que la gente crece, se muda...”, manifestó Pineda al referirse a los cambios demográficos que pueden influir en la configuración de los circuitos.

El diputado sostuvo que, si San Miguelito debe perder un diputado debido a su población, considera que esto puede ser entendible, pero cuestionó que existan otros circuitos con una cantidad considerablemente menor de habitantes que también cuenten con representación legislativa.

“Si San Miguelito tiene que perder un diputado porque tiene 300 mil habitantes, está bien, pero hay circuitos electorales que tienen 12 mil, 13 mil personas y tampoco es justo que unos tengan 13 mil y 16 mil personas y también tengan diputado”, expresó. “Si San Miguelito tiene que perder un diputado porque tiene 300 mil habitantes, está bien, pero hay circuitos electorales que tienen 12 mil, 13 mil personas y tampoco es justo que unos tengan 13 mil y 16 mil personas y también tengan diputado”, expresó.

¿Qué propone la nueva configuración?

El proyecto de ley establece que los circuitos electorales pasarían de 39 a 41. La propuesta contempla:

30 circuitos uninominales , que elegirían un diputado cada uno.

, que elegirían un diputado cada uno. 11 circuitos plurinominales , que elegirían en conjunto 41 diputados.

, que elegirían en conjunto 41 diputados. 71 diputados en total, la misma cantidad establecida actualmente por la Constitución.

La iniciativa fue aprobada en primer debate con seis votos a favor y tres en contra. Ahora deberá ser discutida por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo y tercer debate antes de pasar al Órgano Ejecutivo para la eventual sanción.

Por lo tanto, la modificación en la representación de San Miguelito forma parte de una propuesta legislativa que todavía no ha entrado en vigencia.