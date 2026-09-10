San Miguelito perdería un diputado: Raúl Pineda cuestiona la nueva distribución de circuitos electorales

El distrito de San Miguelito perdería un diputado en las próximas elecciones de aprobarse el proyecto de ley que plantea una nueva configuración de los circuitos electorales en Panamá.
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San Miguelito perdería un diputado: Raúl Pineda se pronuncia sobre el cambio
El diputado del PRD Raúl Pineda se refirió a la posibilidad de que San Miguelito pierda una curul como consecuencia de la nueva distribución electoral.
El diputado sostuvo que, si San Miguelito debe perder un diputado debido a su población, considera que esto puede ser entendible, pero cuestionó que existan otros circuitos con una cantidad considerablemente menor de habitantes que también cuenten con representación legislativa.
¿Qué propone la nueva configuración?
El proyecto de ley establece que los circuitos electorales pasarían de 39 a 41. La propuesta contempla:
- 30 circuitos uninominales, que elegirían un diputado cada uno.
- 11 circuitos plurinominales, que elegirían en conjunto 41 diputados.
- 71 diputados en total, la misma cantidad establecida actualmente por la Constitución.
La iniciativa fue aprobada en primer debate con seis votos a favor y tres en contra. Ahora deberá ser discutida por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo y tercer debate antes de pasar al Órgano Ejecutivo para la eventual sanción.
Por lo tanto, la modificación en la representación de San Miguelito forma parte de una propuesta legislativa que todavía no ha entrado en vigencia.