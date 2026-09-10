¿Cuándo será la feria de empleo 2.0 y cuáles son las vacantes?

Miles de personas tendrán una nueva oportunidad para buscar empleo en la próxima feria de empleo 2.0 Powered by Konzerta la cual se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre de 2026 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Centro de Convenciones Atlapa.

Ofrecerán más de 8,000 mil vacantes entre ellas empresas privadas como El Fuerte, Alorica, La Onda, Super 99, El Campeón. Madison. Titán. Steven's, Founderver. El Costo, Melo, Busport, Grupo Rey, entre otras que se sumarán.

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La feria también tendrá una modalidad virtual del 14 al 20 de septiembre, para quienes no puedan asistir a Atlapa.

Los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial de Empleo 2.0, completar sus datos y consultar antes de acudir al evento.