¿Cuándo será la feria de empleo 2.0 y cuáles son las vacantes?

Miles de personas tendrán una nueva oportunidad para buscar empleo en la próxima feria de empleo 2.0 Powered by Konzerta la cual se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre de 2026 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Centro de Convenciones Atlapa.
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La feria también tendrá una modalidad virtual del 14 al 20 de septiembre, para quienes no puedan asistir a Atlapa.
Los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial de Empleo 2.0, completar sus datos y consultar antes de acudir al evento.