Feria de empleo 2.0: paso a paso para inscribirse al evento de la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá informó que habilitó la plataforma de registro para las personas interesadas en participar en la feria de empleo programada para el 14 y 15 de septiembre, la cual se desarrollará en modalidades virtual y presencial.

De acuerdo con los organizadores, la jornada presencial se realizará el martes 15 de septiembre, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Centro de Convenciones Atlapa, donde más de 60 empresas ofrecerán inicialmente 5 000 vacantes. Asimismo, la versión digital de la feria "Empleo 2.0" estará habilitada del 14 al 20 de septiembre, lo que permitirá extender su alcance a postulantes y compañías de todo el país.