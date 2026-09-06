Feria de empleo 2.0: paso a paso para inscribirse al evento de la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá informó que habilitó la plataforma de registro para las personas interesadas en participar en la feria de empleo programada para el 14 y 15 de septiembre, la cual se desarrollará en modalidades virtual y presencial.
Paso a paso para inscribirse en la feria de empleo presencial
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Ingrese al sitio web https://vacantes.mupa.gob.pa/.
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Haga clic en el ícono de Comenzar aquí e ingrese su número de WhatsApp.
Siga las instrucciones que le indique la plataforma en pantalla.
Seleccione o verifique el horario de ingreso asignado.
Una vez completado el registro, guarde o descargue el código QR que se le generará para el acceso a la actividad.
Asista al evento en la fecha y el bloque de tiempo indicados, y presente su código QR en la entrada.
Las postulaciones para la modalidad virtual estarán disponibles del 14 al 20 de septiembre a través del sitio web https://www.konzerta.com/.