Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2026 - 11:22

Feria de empleo 2.0: paso a paso para inscribirse al evento de la Alcaldía de Panamá

De acuerdo con los organizadores, la feria de empleo presencial se realizará el martes 15 de septiembre, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Feria de empleo presencial.

Feria de empleo presencial.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que habilitó la plataforma de registro para las personas interesadas en participar en la feria de empleo programada para el 14 y 15 de septiembre, la cual se desarrollará en modalidades virtual y presencial.

De acuerdo con los organizadores, la jornada presencial se realizará el martes 15 de septiembre, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Centro de Convenciones Atlapa, donde más de 60 empresas ofrecerán inicialmente 5 000 vacantes. Asimismo, la versión digital de la feria "Empleo 2.0" estará habilitada del 14 al 20 de septiembre, lo que permitirá extender su alcance a postulantes y compañías de todo el país.

Paso a paso para inscribirse en la feria de empleo presencial

  • Ingrese al sitio web https://vacantes.mupa.gob.pa/.

  • Haga clic en el ícono de Comenzar aquí e ingrese su número de WhatsApp.

  • Siga las instrucciones que le indique la plataforma en pantalla.

  • Seleccione o verifique el horario de ingreso asignado.

  • Una vez completado el registro, guarde o descargue el código QR que se le generará para el acceso a la actividad.

  • Asista al evento en la fecha y el bloque de tiempo indicados, y presente su código QR en la entrada.

Las postulaciones para la modalidad virtual estarán disponibles del 14 al 20 de septiembre a través del sitio web https://www.konzerta.com/.

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