Feria de Empleo 2.0: cómo registrarse, obtener el QR y consultar la tanda

La Feria de Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá se realizará el próximo martes 15 de septiembre y contará con un sistema de registro digital que permitirá a los participantes organizar su ingreso mediante tandas u horarios asignados.

La iniciativa tendrá alcance nacional durante toda la semana y las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma oficial para completar su registro: vacantes.mupa.gob.pa

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Juan David Guardia, jefe de la Oficina Comercial de la Alcaldía de Panamá, explicó que se estableció un solo flujo de inscripción tanto para quienes participen desde la capital como para quienes se encuentren en el interior del país.

Te puede interesar: ¡4,400 vacantes! Así puedes inscribirte en la Feria de Empleo 2.0 de la Alcaldía

¿Cómo registrarse para la Feria de Empleo 2.0?

El proceso comienza ingresando a la plataforma Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá.

Paso 1. Ingresa a la plataforma oficial: vacantes.mupa.gob.pa

Ingresa a la plataforma oficial: Paso 2. Completa el proceso de registro solicitado en la plataforma.

Completa el proceso de registro solicitado en la plataforma. Paso 3. Selecciona o verifica la tanda de ingreso que te sea asignada.

Selecciona o verifica la tanda de ingreso que te sea asignada. Paso 4. Una vez completado el registro, descarga o guarda el código QR que será utilizado para asistir a la feria.

Una vez completado el registro, descarga o guarda el que será utilizado para asistir a la feria. Paso 5. Acude en la fecha y horario indicados para tu tanda y presenta el código QR correspondiente.

Juan David Guardia, jefe de la Oficina Comercial de la Alcaldía de Panamá, señaló que se han apoyado en la tecnología para desarrollar la Feria de Empleo 2.0, el próximo martes 15 de septiembre, que tendrá un alcance nacional a lo largo de toda la semana, ingresando a… pic.twitter.com/cn672XhQrt — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026

¿Por qué asignaron tandas?

Una de las novedades de esta Feria de Empleo 2.0 es la organización del ingreso por horarios.

Guardia explicó que el objetivo es evitar que los participantes tengan que permanecer durante horas haciendo fila antes de ingresar.

“Si tu espacio es para entrar de las 12 a las 2 de la tarde”, explicó como ejemplo, el participante no tendría que permanecer desde las 9:00 a.m. esperando su turno.

La medida busca distribuir la llegada de los participantes y hacer más ordenado el proceso de atención.

Feria tendrá alcance nacional

La Alcaldía de Panamá informó que la Feria de Empleo 2.0 tendrá alcance nacional, con oportunidades tanto para personas de la capital como del interior del país.

De acuerdo con Guardia, se estableció un mismo flujo de registro para ambos grupos con el propósito de evitar confusiones durante el proceso.

Las personas interesadas deben realizar su registro previamente a través de la plataforma oficial y conservar su código QR para presentarlo al momento de asistir.