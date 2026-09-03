¿Recargaste tu tarjeta Metro por banca en línea? Esto debes hacer antes de usarla

Los usuarios de las tarjetas de Metro y Metrobús deben tener en cuenta los cambios implementados en el sistema de recargas y validación, especialmente quienes utilizan la banca en línea para agregar saldo.

Con las nuevas actualizaciones implementadas por SONDA , las recargas realizadas por banca en línea ya no requieren el proceso manual de validación o activación que anteriormente debía hacerse en los torniquetes.

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Sin embargo, durante esta etapa de transición, los usuarios todavía deben acercar la tarjeta a una máquina de recarga o utilizar la tecnología NFC de un teléfono celular para que la recarga pueda ser reconocida y aplicada al saldo de la tarjeta.

¿Cómo validar una recarga hecha por banca en línea?

Aunque ya no es necesario realizar una activación manual en los torniquetes, el usuario debe completar el proceso de reconocimiento de la recarga mediante alguno de los mecanismos disponibles.

Entre las opciones se encuentran:

Máquina de recarga y consulta ubicados en las estaciones.

ubicados en las estaciones. Tecnología NFC de un teléfono celular , cuando el dispositivo sea compatible.

, cuando el dispositivo sea compatible. En otros casos la recarga se realiza de forma automática

Las máquinas tradicionales continúan disponibles en las estaciones para consultar el saldo y realizar las operaciones correspondientes.

Usuarios reportan cobros dobles

Paralelamente, usuarios del Metro de Panamá han reportado inconvenientes relacionados con los nuevos validadores, entre ellos casos en los que aseguran que se les habría cobrado dos veces el pasaje al momento de ingresar.

Los reportes se han presentado principalmente durante las horas de mayor movimiento, cuando se registra una mayor cantidad de personas utilizando el sistema. Estos casos se suman a las dudas que han surgido entre los pasajeros durante la transición hacia los nuevos equipos.

Hasta el momento, los reportes de usuarios sobre cobros dobles deben manejarse como incidencias denunciadas por pasajeros, sin atribuir de manera concluyente la causa a una falla específica del sistema mientras no exista una explicación oficial que confirme el origen del problema.

El nuevo sistema busca que el saldo recargado digitalmente pueda ser reconocido de una manera más directa. No obstante, mientras continúa la transición del sistema, los usuarios pueden encontrarse con ajustes o incidencias que afectan temporalmente el proceso de validación.

Por ello, se recomienda verificar el saldo antes de ingresar al Metro o utilizar el Metrobús, especialmente cuando se haya realizado una recarga recientemente.