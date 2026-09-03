Taxi termina dentro del Parque Omar: conductor culpa a Waze

¿Cómo llegó hasta allí? Taxi termina dentro del Parque Omar y conductor asegura que Waze lo envió

Un hecho inusual llamó la atención de ciudadanos que se encontraban ejercitándose en el Parque Omar , luego de que un taxi fuera captado circulando a lo interno del área destinada para quienes realizan actividades físicas.

La presencia del vehículo generó desconcierto entre las personas que se encontraban en el lugar, debido a que se trata de un espacio utilizado habitualmente por peatones y ciudadanos que acuden al parque para caminar, correr o ejercitarse.

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Taxi termina dentro del Parque Omar

Un conductor de taxi fue captado a lo interno del Parque Omar, en el área donde se ejercitan los ciudadanos, generando desconcierto entre los presentes. pic.twitter.com/fciwuRs7WD — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026

Ante la situación, el conductor del taxi explicó que Waze lo habría enviado por ese camino, razón por la que terminó ingresando al área del parque.

El hecho rápidamente llamó la atención de los presentes, quienes observaron sorprendidos el recorrido del vehículo dentro de este espacio recreativo.

Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre cómo se produjo el ingreso del taxi al área de ejercicios ni si se trató de un error de navegación.