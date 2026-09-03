Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 07:07

Taxi termina dentro del Parque Omar: conductor culpa a Waze

Un taxi fue captado dentro del Parque Omar, donde se ejercitaban ciudadanos. El conductor aseguró que Waze lo envió por ese camino.

¿Cómo llegó hasta allí? Taxi termina dentro del Parque Omar y conductor asegura que Waze lo envió

¿Cómo llegó hasta allí? Taxi termina dentro del Parque Omar y conductor asegura que Waze lo envió

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hecho inusual llamó la atención de ciudadanos que se encontraban ejercitándose en el Parque Omar, luego de que un taxi fuera captado circulando a lo interno del área destinada para quienes realizan actividades físicas.

La presencia del vehículo generó desconcierto entre las personas que se encontraban en el lugar, debido a que se trata de un espacio utilizado habitualmente por peatones y ciudadanos que acuden al parque para caminar, correr o ejercitarse.

Taxi termina dentro del Parque Omar

Ante la situación, el conductor del taxi explicó que Waze lo habría enviado por ese camino, razón por la que terminó ingresando al área del parque.

El hecho rápidamente llamó la atención de los presentes, quienes observaron sorprendidos el recorrido del vehículo dentro de este espacio recreativo.

Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre cómo se produjo el ingreso del taxi al área de ejercicios ni si se trató de un error de navegación.

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