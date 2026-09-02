Copa Airlines gradúa a 65 nuevos técnicos aeronáuticos y abre inscripciones para 2027

Un total de 65 nuevos técnicos se graduó de la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA) de Copa Airlines, tras completar su formación teórica y práctica en mantenimiento e inspección de aeronaves y sus sistemas. Del grupo de graduandos, 10 son mujeres.

El costo de la capacitación es cubierto por la aerolínea panameña mediante la Fundación Despega, entidad que además otorga a cada estudiante un estipendio mensual de B/. 350.00, así como cobertura de transporte, seguro, uniforme y materiales de estudio.

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La academia, creada en 2014, ha graduado a la fecha a 269 profesionales, de los cuales una amplia mayoría se ha sumado al equipo de mantenimiento de la empresa. La duración de los programas académicos varía entre dos y cuatro años, según la especialidad seleccionada.

La compañía informó que las inscripciones para iniciar formación en 2027 ya se encuentran abiertas.

Pasos para la postulación:

Ingreso al portal: Acceder al sitio web oficial en http://copa.com .

Ubicación de la sección: Dirigirse al apartado “Trabaje con Nosotros”.

Consulta e inscripción: Revisar los requisitos específicos del programa y completar el formulario de solicitud en línea.