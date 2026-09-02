Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 18:05

Copa Airlines gradúa a 65 nuevos técnicos aeronáuticos y abre inscripciones para 2027

El costo de la capacitación de Copa Airlines es cubierto por la aerolínea panameña mediante la Fundación Despega.

Copa Airlines gradúa a 65 nuevos técnicos aeronáuticos.

Copa Airlines gradúa a 65 nuevos técnicos aeronáuticos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 65 nuevos técnicos se graduó de la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA) de Copa Airlines, tras completar su formación teórica y práctica en mantenimiento e inspección de aeronaves y sus sistemas. Del grupo de graduandos, 10 son mujeres.

El costo de la capacitación es cubierto por la aerolínea panameña mediante la Fundación Despega, entidad que además otorga a cada estudiante un estipendio mensual de B/. 350.00, así como cobertura de transporte, seguro, uniforme y materiales de estudio.

La academia, creada en 2014, ha graduado a la fecha a 269 profesionales, de los cuales una amplia mayoría se ha sumado al equipo de mantenimiento de la empresa. La duración de los programas académicos varía entre dos y cuatro años, según la especialidad seleccionada.

La compañía informó que las inscripciones para iniciar formación en 2027 ya se encuentran abiertas.

Pasos para la postulación:

  • Ingreso al portal: Acceder al sitio web oficial en http://copa.com.

  • Ubicación de la sección: Dirigirse al apartado “Trabaje con Nosotros”.

  • Consulta e inscripción: Revisar los requisitos específicos del programa y completar el formulario de solicitud en línea.

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