Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 16:35

Tarjeta Metrobús: recargas por banca en línea no requerirán validación en torniquetes

Los usuarios del Metro de Panamá y del Metrobús no perderán sus saldos con las nuevas actualizaciones de Sonda.

Validación de la tarjeta Metrobús.

Validación de la tarjeta Metrobús.

@elmetrodepanama
Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa Sonda explicó que, con las nuevas actualizaciones de los validadores para el uso del Metrobús y del Metro de Panamá, los usuarios podrán recargar saldo desde la banca en línea y las máquinas sin necesidad de activarlo mediante torniquetes u otros métodos digitales.

El gerente general de Sonda, Víctor Betancourt, aseguró que los ciudadanos no perderán sus saldos y que, en caso de presentar problemas con las activaciones, podrán acudir a los centros de atención especializados.

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Al iniciar el recorrido en ambos medios de transporte, la pantalla del validador mostrará el saldo registrado; al finalizar el trayecto, se reflejará el costo del pasaje junto con el saldo actualizado. Las autoridades aclararon que esta visualización no corresponde a un doble cobro del pasaje.

Durante la implementación gradual del nuevo sistema, algunos validadores pueden mostrar la leyenda "Pase adelante" acompañada del saldo restante.

Pasos para el registro de la tarjeta:

  • Acceso al sitio web: Ingresar a la plataforma oficial en https://www.tarjetametrobus.com/.

  • Registro y gestión: Completar el formulario de afiliación con los datos personales y el número del plástico.

  • Consultas: Utilizar la cuenta creada para revisar el historial de transacciones y gestionar solicitudes relacionadas con el servicio.

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