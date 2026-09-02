Tarjeta Metrobús: recargas por banca en línea no requerirán validación en torniquetes

La empresa Sonda explicó que, con las nuevas actualizaciones de los validadores para el uso del Metrobús y del Metro de Panamá, los usuarios podrán recargar saldo desde la banca en línea y las máquinas sin necesidad de activarlo mediante torniquetes u otros métodos digitales.

El gerente general de Sonda, Víctor Betancourt, aseguró que los ciudadanos no perderán sus saldos y que, en caso de presentar problemas con las activaciones, podrán acudir a los centros de atención especializados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Tarjeta de Metrobús: así puedes registrarla en la nueva plataforma de SONDA

Víctor Betancourt, gerente general de Sonda, explicó por qué se tomó la decisión de hacer un cambio en el validador de tarjetas para utilizar @elmetrodepanama y @OficialMiBus, y cómo se realiza ahora el cobro y la manera en que se refleja el saldo. pic.twitter.com/YsLkCIOTZM — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2026

Al iniciar el recorrido en ambos medios de transporte, la pantalla del validador mostrará el saldo registrado; al finalizar el trayecto, se reflejará el costo del pasaje junto con el saldo actualizado. Las autoridades aclararon que esta visualización no corresponde a un doble cobro del pasaje.

Durante la implementación gradual del nuevo sistema, algunos validadores pueden mostrar la leyenda "Pase adelante" acompañada del saldo restante.

Pasos para el registro de la tarjeta:

Acceso al sitio web: Ingresar a la plataforma oficial en https://www.tarjetametrobus.com/ .

Registro y gestión: Completar el formulario de afiliación con los datos personales y el número del plástico.

Consultas: Utilizar la cuenta creada para revisar el historial de transacciones y gestionar solicitudes relacionadas con el servicio.