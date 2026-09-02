Tarjeta Metrobús: recargas por banca en línea no requerirán validación en torniquetes

La empresa Sonda explicó que, con las nuevas actualizaciones de los validadores para el uso del Metrobús y del Metro de Panamá, los usuarios podrán recargar saldo desde la banca en línea y las máquinas sin necesidad de activarlo mediante torniquetes u otros métodos digitales.
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Al iniciar el recorrido en ambos medios de transporte, la pantalla del validador mostrará el saldo registrado; al finalizar el trayecto, se reflejará el costo del pasaje junto con el saldo actualizado. Las autoridades aclararon que esta visualización no corresponde a un doble cobro del pasaje.
Durante la implementación gradual del nuevo sistema, algunos validadores pueden mostrar la leyenda "Pase adelante" acompañada del saldo restante.
Pasos para el registro de la tarjeta:
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Acceso al sitio web: Ingresar a la plataforma oficial en https://www.tarjetametrobus.com/.
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Registro y gestión: Completar el formulario de afiliación con los datos personales y el número del plástico.
Consultas: Utilizar la cuenta creada para revisar el historial de transacciones y gestionar solicitudes relacionadas con el servicio.