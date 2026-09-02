SENAN rinde honores a dos uniformados fallecidos durante ceremonia de despedida

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) rindió honores este miércoles al sargento primero post mortem Miguel Antonio Santamaría Sánchez y al cabo primero post mortem Martín Eliecer Arias Batista durante una ceremonia de despedida realizada en la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido, en Panamá Pacífico.

Familiares, allegados y compañeros de armas se reunieron para brindar el último adiós y recordar la trayectoria de ambos uniformados, adscritos al Servicio Especial Motorizado de la Policía Aeronaval.

Santamaría Sánchez ingresó a la institución el 24 de septiembre de 2014, acumulando 11 años y 11 meses de servicio continuo. Por su parte, Arias Batista se incorporó el 28 de octubre de 2022, con un registro de tres años y 10 meses de labores. Ambos pertenecían a la Dirección Nacional de Operaciones y dedicaron su carrera a la atención de las misiones encomendadas por el estamento de seguridad.