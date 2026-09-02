Mujer dio a luz mientras esperaba atención en el Hospital Nicolás Solano; esto respondió el centro médico

Una mujer embarazada dio a luz mientras esperaba ser atendida en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, la tarde del martes 1 de septiembre.
De acuerdo con el comunicado, luego de que se produjo el nacimiento, el personal médico brindó asistencia a la paciente y al recién nacido, con la participación de especialistas.
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¿Qué dijo el Hospital Nicolás Solano?
La dirección del hospital explicó que, según la información disponible, la paciente no había comunicado al personal que presentaba dolor, contracciones u otro malestar relacionado con el parto.
Asimismo, indicó que la mujer tampoco se había dirigido al área de urgencias ni había llamado a su puerta.
El hospital señaló que la atención médica se activó tras conocerse la situación y que tanto la madre como el bebé permanecen en buenas condiciones de salud.
El caso de la mujer embarazada ocurrió el martes 1 de septiembre
El nacimiento se produjo durante la tarde del 1 de septiembre, mientras la mujer se encontraba en las instalaciones del Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera.
La situación generó inquietud y comentarios sobre las circunstancias en las que ocurrió el parto, por lo que el centro médico decidió emitir una explicación pública sobre el caso.
La dirección del hospital reiteró que, después del nacimiento, la paciente y el bebé recibieron atención por parte del personal médico y especialistas.