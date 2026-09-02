Panamá Oeste Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 14:53

Mujer dio a luz mientras esperaba atención en el Hospital Nicolás Solano; esto respondió el centro médico

El Hospital Nicolás Solano explicó el caso de una mujer que dio a luz mientras esperaba atención. El centro informó que madre y bebé están estables.

Mujer da a luz mientras espera atención en el Hospital Nicolás A. Solano.

Mujer da a luz mientras espera atención en el Hospital Nicolás A. Solano.

Cortesía

Ante el caso, la dirección del centro hospitalario emitió un pronunciamiento en el que informó que tanto la madre como el bebé se encuentran “estables y en buen estado de salud”.

De acuerdo con el comunicado, luego de que se produjo el nacimiento, el personal médico brindó asistencia a la paciente y al recién nacido, con la participación de especialistas.

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¿Qué dijo el Hospital Nicolás Solano?

La dirección del hospital explicó que, según la información disponible, la paciente no había comunicado al personal que presentaba dolor, contracciones u otro malestar relacionado con el parto.

Asimismo, indicó que la mujer tampoco se había dirigido al área de urgencias ni había llamado a su puerta.

El hospital señaló que la atención médica se activó tras conocerse la situación y que tanto la madre como el bebé permanecen en buenas condiciones de salud.

El caso de la mujer embarazada ocurrió el martes 1 de septiembre

El nacimiento se produjo durante la tarde del 1 de septiembre, mientras la mujer se encontraba en las instalaciones del Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera.

La situación generó inquietud y comentarios sobre las circunstancias en las que ocurrió el parto, por lo que el centro médico decidió emitir una explicación pública sobre el caso.

La dirección del hospital reiteró que, después del nacimiento, la paciente y el bebé recibieron atención por parte del personal médico y especialistas.

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