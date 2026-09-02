Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 13:10

Conoce los centros de pago del PASE-U para este jueves 3 de septiembre

El IFARHU continuará este miércoles con la entrega de la tarjeta PASE-U en la provincia de Panamá Oeste.

Conoce los centros de pago del PASE-U.

Conoce los centros de pago del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 3 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste.

Pago del PASE-U este 3 de septiembre

La Chorrera

Puerto Caimito

Centro de entrega

  • Gimnasio del Colegio Moisés Castillo Ocaña.

Playa Leona y El Coco

Centro de entrega

  • Gimnasio del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera.

Chame: Bejuco, Buenos Aires, Chame, Chicá, El Líbano, Punta Chame y Sora.

Centro de entrega

  • Colegio Harmodio Arias Madrid

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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