Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 11:17

Miles de tortugas llegan al mar desde playa La Marinera en Los Santos

MiAmbiente señaló que proteger las playas y salvaguardar a las tortugas marinas y sus nidos garantiza la continuidad de esta especie.

Miles de tortugas llegan al mar desde playa La Marinera en Los Santos.

Miles de tortugas llegan al mar desde playa La Marinera en Los Santos.

@MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

En la playa La Marinera, en la provincia de Los Santos, el ciclo de la vida cumple su misión en la arena, donde miles de tortugas inician su travesía hacia el océano, destacó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La institución señaló que proteger las playas y salvaguardar a las tortugas marinas y sus nidos garantiza la continuidad de esta especie. Cada cría que alcanza el mar representa un logro para la conservación de la biodiversidad y la naturaleza panameña.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá retira 251 toneladas de desechos de ríos y costas durante agosto

Canal de Panamá aportará B/.3,607.8 millones al Estado en 2027: ¿subirán los peajes?

ACODECO y empresas de hielo llegan a acuerdo por B/.66 mil tras proceso por presuntas prácticas monopolísticas

Recomendadas

Más Noticias