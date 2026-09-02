Miles de tortugas llegan al mar desde playa La Marinera en Los Santos.

En la playa La Marinera, en la provincia de Los Santos, el ciclo de la vida cumple su misión en la arena, donde miles de tortugas inician su travesía hacia el océano, destacó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
Desde La Marinera, nos llega una historia poderosísima: mientras una vida cumple su misión en la arena, en la misma playa muchas otras comienzan la suya hacia el inmenso mar. La vida nos recuerda que nunca se detiene.— Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) September 2, 2026
Un ciclo perfecto, un regreso que da vida, una nueva… pic.twitter.com/1CrqlJfXaj