Agroferias del IMA para el miércoles 2 de septiembre en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este miércoles 2 de septiembre, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para este miércoles
Veraguas
- Cancha de El Higo, distrito de La Mesa
- Cancha de Fútbol de Cañacillas, Nuevo Santiago, distrito de Santiago
Panamá Oeste
- Casa comunal de Caimito, en Capira
Herrera
Terrenos frente a la Escuela de Cerro Paja, en El Tijera, distrito de Ocú.
Chiriquí
- Cancha comunal de Guabino, en Las Lajas, en el distrito de Tolé.
Colón
- Predios de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Colón.
Panamá Este
- Pigandí y Quebrada La Palma, en Tortí, distrito de Chepo.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, en Panamá Norte.