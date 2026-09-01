Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 13:05

Agroferias del IMA para el miércoles 2 de septiembre en Panamá

El IMA anunció las agroferias que estarán habilitadas este miércoles 2 de septiembre, con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA en Panamá. 

Agroferias del IMA en Panamá. 

@IMA_Pma
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este miércoles 2 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para este miércoles

Veraguas

  • Cancha de El Higo, distrito de La Mesa
  • Cancha de Fútbol de Cañacillas, Nuevo Santiago, distrito de Santiago

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Caimito, en Capira

Herrera

Terrenos frente a la Escuela de Cerro Paja, en El Tijera, distrito de Ocú.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Guabino, en Las Lajas, en el distrito de Tolé.

Colón

  • Predios de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Colón.

Panamá Este

  • Pigandí y Quebrada La Palma, en Tortí, distrito de Chepo.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, en Panamá Norte.

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