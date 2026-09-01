Agroferias del IMA para el miércoles 2 de septiembre en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este miércoles 2 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para este miércoles

Veraguas

Cancha de El Higo, distrito de La Mesa

Cancha de Fútbol de Cañacillas, Nuevo Santiago, distrito de Santiago

Panamá Oeste

Casa comunal de Caimito, en Capira

Herrera

Terrenos frente a la Escuela de Cerro Paja, en El Tijera, distrito de Ocú.

Chiriquí

Cancha comunal de Guabino, en Las Lajas, en el distrito de Tolé.

Colón

Predios de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Colón.

Panamá Este

Pigandí y Quebrada La Palma, en Tortí, distrito de Chepo.

Panamá

Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, en Panamá Norte.