Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 17:57

MEF: calendario de quincenas de septiembre para servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el primer desembolso del mes iniciará el 11 de septiembre.

Calendario del MEF.

Calendario del MEF.

Web
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de las quincenas de los servidores públicos correspondientes al mes de septiembre. El primer desembolso del mes iniciará el viernes 11 de septiembre para el primer grupo de cobro.

Quincenas de septiembre

Septiembre

Primera quincena de septiembre

  • Primer grupo: viernes 11 de septiembre
  • Segundo grupo: lunes 14 de septiembre
  • Tercer grupo: martes 15 de septiembre

Segunda quincena de septiembre

  • Primer grupo: viernes 25 de septiembre
  • Segundo grupo: lunes 28 de septiembre
  • Tercer grupo: martes 29 de septiembre

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

En esta nota:
Seguir leyendo

Ministro Felipe Chapman aclara el futuro del 7 % de ITBMS a compras y servicios en plataformas digitales

Este miércoles 26 de agosto inicia el pago de quincenas a servidores públicos

BDA busca hasta B/.20 millones para financiar a pequeños productores y proyectos de agua

Recomendadas

Más Noticias