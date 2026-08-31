MEF: calendario de quincenas de septiembre para servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de las quincenas de los servidores públicos correspondientes al mes de septiembre. El primer desembolso del mes iniciará el viernes 11 de septiembre para el primer grupo de cobro.
Quincenas de septiembre
Septiembre
Primera quincena de septiembre
- Primer grupo: viernes 11 de septiembre
- Segundo grupo: lunes 14 de septiembre
- Tercer grupo: martes 15 de septiembre
Segunda quincena de septiembre
- Primer grupo: viernes 25 de septiembre
- Segundo grupo: lunes 28 de septiembre
- Tercer grupo: martes 29 de septiembre
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/