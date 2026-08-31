Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 17:48

Alcaldía de Panamá establece nuevos horarios para la venta de bebidas alcohólicas

Los establecimientos deberán mantener al día su documentación y cumplir con las normas nacionales, informó la Alcaldía de Panamá.

Alcaldía de Panamá establece nuevos horarios para la venta de bebidas alcohólicas.

Alcaldía de Panamá establece nuevos horarios para la venta de bebidas alcohólicas.

UNPLASH
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá estableció, mediante el Decreto Alcaldicio N.º 5 de 4 de agosto de 2026, nuevos horarios para los establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en el distrito capital.

Los comercios podrán operar bajo el siguiente esquema:

  • De domingo a miércoles: de 9:00 a. m. a 3:00 a. m.

  • De jueves a sábado: de 9:00 a. m. a 4:00 a. m.

Para funcionar después de las 11:59 p. m., los locales deberán contar con su permiso nocturno vigente. Asimismo, el decreto contempla regulaciones especiales para sectores como el Casco Antiguo, la Calzada de Amador y los centros comerciales con una superficie mínima de 100,000 metros cuadrados.

Los establecimientos deberán mantener al día su documentación y cumplir con las normas nacionales y municipales referentes a la emisión de ruidos, cuya fiscalización estará a cargo de la Alcaldía. La norma entrará en vigor siete días calendario después de su promulgación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Feria de empleo organizada por la Alcaldía de Panamá será el 14 y 15 de septiembre

"Michi fest" Alcaldía de Panamá realizará jornada de desparasitación para gatos este domingo

Alcaldía de Panamá mantiene suspendida proyecto en El Carmen por incumplimientos

Recomendadas

Más Noticias