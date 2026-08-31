Alcaldía de Panamá establece nuevos horarios para la venta de bebidas alcohólicas.

La Alcaldía de Panamá estableció, mediante el Decreto Alcaldicio N.º 5 de 4 de agosto de 2026, nuevos horarios para los establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en el distrito capital.

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De domingo a miércoles: de 9:00 a. m. a 3:00 a. m.

De jueves a sábado: de 9:00 a. m. a 4:00 a. m.

Para funcionar después de las 11:59 p. m., los locales deberán contar con su permiso nocturno vigente. Asimismo, el decreto contempla regulaciones especiales para sectores como el Casco Antiguo, la Calzada de Amador y los centros comerciales con una superficie mínima de 100,000 metros cuadrados.

Los establecimientos deberán mantener al día su documentación y cumplir con las normas nacionales y municipales referentes a la emisión de ruidos, cuya fiscalización estará a cargo de la Alcaldía. La norma entrará en vigor siete días calendario después de su promulgación.