Ciudad de la Salud: CSS habilita nueva línea telefónica de información desde este martes

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitará a partir de este martes 1 de septiembre de 2026 una nueva línea telefónica para brindar información y orientación a los usuarios sobre la cartera de servicios que ofrece la Ciudad de la Salud.
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CSS: ¿Cuál es el número de la nueva línea de la Ciudad de la Salud?
Los usuarios podrán comunicarse al: 513-8000. A través de esta línea podrán recibir información y orientación sobre la cartera de servicios disponible en la Ciudad de la Salud.
¿Cuál será el horario de atención?
La nueva línea de información estará disponible:
- De lunes a viernes
- 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 513-8000
La CSS presentó este canal como una nueva vía de orientación para facilitar a los usuarios el conocimiento de los servicios que se ofrecen en la Ciudad de la Salud.