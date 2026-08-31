Ciudad de la Salud: CSS habilita nueva línea telefónica de información desde este martes

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitará a partir de este martes 1 de septiembre de 2026 una nueva línea telefónica para brindar información y orientación a los usuarios sobre la cartera de servicios que ofrece la Ciudad de la Salud.

La iniciativa busca facilitar el acceso a información y ayudar a los pacientes y usuarios a conocer los servicios disponibles en este complejo de salud.

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CSS: ¿Cuál es el número de la nueva línea de la Ciudad de la Salud?

Los usuarios podrán comunicarse al: 513-8000. A través de esta línea podrán recibir información y orientación sobre la cartera de servicios disponible en la Ciudad de la Salud.

¡Nueva línea de información para la Ciudad de la Salud!



A partir del 1 de septiembre de 2026, los usuarios podrán recibir información y orientación sobre la cartera de servicios que ofrece la Ciudad de la Salud.



513-8000

Lunes a viernes

7:00 a.m. a 3:00 p.m.



Una nueva… pic.twitter.com/2UUklzKmrr — CSSPanama (@CSSPanama) August 31, 2026

¿Cuál será el horario de atención?

La nueva línea de información estará disponible:

De lunes a viernes

7:00 a.m. a 3:00 p.m.

513-8000

La CSS presentó este canal como una nueva vía de orientación para facilitar a los usuarios el conocimiento de los servicios que se ofrecen en la Ciudad de la Salud.