Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 15:10

Ciudad de la Salud: CSS habilita nueva línea telefónica de información desde este martes

La CSS habilitará desde el 1 de septiembre la línea 513-8000 para orientar a los usuarios sobre los servicios disponibles en la Ciudad de la Salud.

CSS anuncia nuevo número para consultar los servicios disponibles

CSS anuncia nuevo número para consultar los servicios disponibles

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitará a partir de este martes 1 de septiembre de 2026 una nueva línea telefónica para brindar información y orientación a los usuarios sobre la cartera de servicios que ofrece la Ciudad de la Salud.

La iniciativa busca facilitar el acceso a información y ayudar a los pacientes y usuarios a conocer los servicios disponibles en este complejo de salud.

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CSS: ¿Cuál es el número de la nueva línea de la Ciudad de la Salud?

Los usuarios podrán comunicarse al: 513-8000. A través de esta línea podrán recibir información y orientación sobre la cartera de servicios disponible en la Ciudad de la Salud.

¿Cuál será el horario de atención?

La nueva línea de información estará disponible:

  • De lunes a viernes
  • 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • 513-8000

La CSS presentó este canal como una nueva vía de orientación para facilitar a los usuarios el conocimiento de los servicios que se ofrecen en la Ciudad de la Salud.

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