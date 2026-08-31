Sismo en Panamá hoy: IGUP descarta que hoy lunes 31 de agosto no se ha registrado algún temblor

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) descartó que se haya registrado un sismo al norte de Panamá durante la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026. La aclaración surgió luego de que varios ciudadanos informaran sobre un supuesto movimiento telúrico ocurrido a la 1:12:40 a.m., con una ubicación señalada al norte del país.

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¿Hubo un sismo en Panamá este lunes?

El Instituto de Geociencias explicó que recibió varios avisos de sus seguidores sobre el supuesto evento sísmico.

Ante estos reportes, especialistas de la institución realizaron una revisión de los sismogramas y consultaron con otras instituciones para verificar si efectivamente se había producido algún movimiento telúrico. Tras el análisis, el IGC-UP confirmó que no ocurrió un sismo a esa hora.

#culturasismica Hoy recibimos varios avisos de nuestros seguidores sobre un sismo al norte de Panamá el 31/08/2026 a la 1:12:40AM. Hemos revisado sismogramas, y consultado con otras instituciones, y podemos confirmar que es otro *FALSO POSITIVO*, o sea realmente no ocurrió. pic.twitter.com/GMxweevTVm — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) August 31, 2026

La institución calificó el registro como un “falso positivo”, es decir, una señal que puede ser detectada por los sistemas de monitoreo, pero que después de ser analizada no corresponde a un evento sísmico real.

¿Qué dijo el Instituto de Geociencias?

El IGC-UP informó que, luego de revisar la información disponible y contrastarla con otras fuentes, pudo confirmar que el supuesto movimiento reportado para las 1:12:40 a.m. del 31 de agosto no ocurrió.

La aclaración es importante debido a que durante los últimos días se han registrado movimientos telúricos reales en Panamá. Por ejemplo, el pasado 28 de agosto se reportó un sismo de magnitud 4.6 cerca de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, que fue percibido en distintos puntos del país.

Por ello, las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales del Instituto de Geociencias antes de compartir información sobre supuestos temblores.

¿Qué significa “falso positivo” en un reporte sísmico?

Un falso positivo ocurre cuando los sistemas de monitoreo detectan una señal que inicialmente puede parecer un movimiento telúrico, pero que después de ser revisada por los especialistas no corresponde a un sismo.

En este caso, el análisis de los registros permitió descartar que el supuesto evento de la madrugada de este lunes fuera un movimiento sísmico real.