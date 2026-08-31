Messi dice adiós a Argentina: sus números, títulos y Mundiales con la Albiceleste

Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a una etapa de 21 años con la Albiceleste.
Contenido relacionado: “Me retiro de la Selección”: Leo Messi confirma su salida de Argentina
Messi deja Argentina como máximo goleador histórico y jugador con más partidos disputados, con 207 encuentros y 125 goles.
¿Cuántos goles marcó Messi con Argentina?
Durante su trayectoria internacional, Messi marcó:
- 125 goles
- 65 asistencias
- 207 partidos
Con estos números, se marcha como el máximo goleador histórico de la Selección Argentina.
Además, terminó su carrera mundialista con 21 goles en seis Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador masculino histórico del torneo.
¿Cuántos Mundiales jugó Messi?
Messi disputó seis Mundiales durante su carrera:
- Alemania 2006
- Sudáfrica 2010
- Brasil 2014
- Rusia 2018
- Qatar 2022
- Mundial 2026
De esas seis participaciones, ganó una Copa del Mundo: Qatar 2022. También fue subcampeón mundial en Brasil 2014 y 2026, luego de que Argentina perdiera la final de este año ante España.
¿Cuántos títulos ganó Messi con Argentina?
Con la selección absoluta, Messi conquistó:
- Copa América 2021
- Finalissima 2022
- Mundial Qatar 2022
- Copa América 2024
Además, ganó el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro olímpica en 2008, aunque estos títulos corresponden a categorías juveniles y olímpicas.
“Amo, he amado y siempre amaré estar en la Selección”
En su despedida, Messi explicó que tomó la decisión después de pensar mucho sobre el futuro de su carrera. El capitán aseguró que siempre lo dio todo por la camiseta argentina y que ahora apoyará a la selección desde afuera.
La publicación generó una inmediata ola de reacciones en el mundo del fútbol. La CONMEBOL también dedicó un mensaje al argentino: “Una historia muy grande, gracias eternas, Leo”.
Así termina la etapa internacional de uno de los futbolistas más importantes de la historia, con un legado que incluye 125 goles, 207 partidos, seis Mundiales disputados y una Copa del Mundo conquistada.