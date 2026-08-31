Fútbol Deportes -  31 de agosto de 2026 - 11:19

Messi dice adiós a Argentina: sus números, títulos y Mundiales con la Albiceleste

Messi, el astro argentino puso fin a su etapa internacional a los 39 años, después de 21 años con la Albiceleste y con un Mundial conquistado en Qatar 2022.

Lionel Messi de Argentina en la final del Mundial de la FIFA 2026 

Lionel Messi de Argentina en la final del Mundial de la FIFA 2026 

EFE/ Octavio Guzman
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a una etapa de 21 años con la Albiceleste.

El astro argentino, de 39 años, comunicó su decisión mediante un emotivo mensaje publicado en Instagram, en el que explicó que siente que llegó el momento de cerrar su ciclo con la selección.

Contenido relacionado: “Me retiro de la Selección”: Leo Messi confirma su salida de Argentina

Messi deja Argentina como máximo goleador histórico y jugador con más partidos disputados, con 207 encuentros y 125 goles.

¿Cuántos goles marcó Messi con Argentina?

Durante su trayectoria internacional, Messi marcó:

  • 125 goles
  • 65 asistencias
  • 207 partidos

Con estos números, se marcha como el máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

Además, terminó su carrera mundialista con 21 goles en seis Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador masculino histórico del torneo.

¿Cuántos Mundiales jugó Messi?

Messi disputó seis Mundiales durante su carrera:

  • Alemania 2006
  • Sudáfrica 2010
  • Brasil 2014
  • Rusia 2018
  • Qatar 2022
  • Mundial 2026

De esas seis participaciones, ganó una Copa del Mundo: Qatar 2022. También fue subcampeón mundial en Brasil 2014 y 2026, luego de que Argentina perdiera la final de este año ante España.

¿Cuántos títulos ganó Messi con Argentina?

Con la selección absoluta, Messi conquistó:

  • Copa América 2021
  • Finalissima 2022
  • Mundial Qatar 2022
  • Copa América 2024

Además, ganó el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro olímpica en 2008, aunque estos títulos corresponden a categorías juveniles y olímpicas.

“Amo, he amado y siempre amaré estar en la Selección”

En su despedida, Messi explicó que tomó la decisión después de pensar mucho sobre el futuro de su carrera. El capitán aseguró que siempre lo dio todo por la camiseta argentina y que ahora apoyará a la selección desde afuera.

La publicación generó una inmediata ola de reacciones en el mundo del fútbol. La CONMEBOL también dedicó un mensaje al argentino: “Una historia muy grande, gracias eternas, Leo”.

Así termina la etapa internacional de uno de los futbolistas más importantes de la historia, con un legado que incluye 125 goles, 207 partidos, seis Mundiales disputados y una Copa del Mundo conquistada.

En esta nota:
Seguir leyendo

"Me retiro de la Selección": Leo Messi confirma su salida de Argentina

VIDEO | EN VIVO: Sporting San Miguelito y Herrera FC por la jornada 6 de la LPF

Conoce a los equipos rivales de los panameños en la Champions League 2026/2027

Recomendadas

Más Noticias