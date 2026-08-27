Conoce a los equipos rivales de los panameños en la Champions League 2026/2027

Este jueves se dieron a conocer los rivales de los clubes Slovan Bratislava y LASK Linz, equipos en los que militan los futbolistas panameños César Blackman, Cristian "Fulo" Martínez y Andrés Andrade, para su participación en la UEFA Champions League 2026-2027.
La fase de liga de la competición iniciará el 8 de septiembre y la gran final se disputará el sábado 5 de junio de 2027.
Rivales del Slovan Bratislava
- Inter de Milán
- PSG
- Real Betis
- AS Roma
- Shakhtar
- Lille
- Stuttgart
- LASK Linz
Rivales del LASK Linz
- Real Madrid
- Liverpool
- Porto
- Sporting CP
- F.K. Bodø/Glimt
- Fenerbahçe
- Slovan Bratislava
- AEK Atenas