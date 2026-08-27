Champions League Deportes -  27 de agosto de 2026 - 14:46

Conoce a los equipos rivales de los panameños en la Champions League 2026/2027

En la fase de liga de la UEFA Champions League, los futbolistas panameños se medirán a equipos como el Real Madrid y el PSG.

Conoce a los equipos rivales de los panameños en la Champions League.

Conoce a los equipos rivales de los panameños en la Champions League.

@skslovanbratislava/@andrade__16
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves se dieron a conocer los rivales de los clubes Slovan Bratislava y LASK Linz, equipos en los que militan los futbolistas panameños César Blackman, Cristian "Fulo" Martínez y Andrés Andrade, para su participación en la UEFA Champions League 2026-2027.

Ambos se enfrentarán a algunos de los clubes más importantes del continente europeo, entre los que destacan el PSG, el Real Betis, el Liverpool y el Real Madrid.

La fase de liga de la competición iniciará el 8 de septiembre y la gran final se disputará el sábado 5 de junio de 2027.

Rivales del Slovan Bratislava

  • Inter de Milán
  • PSG
  • Real Betis
  • AS Roma
  • Shakhtar
  • Lille
  • Stuttgart
  • LASK Linz

Rivales del LASK Linz

  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Porto
  • Sporting CP
  • F.K. Bodø/Glimt
  • Fenerbahçe
  • Slovan Bratislava
  • AEK Atenas

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