España Deportes -  27 de agosto de 2026 - 07:59

Julián Álvarez: Atlético de Madrid cierra la puerta al Barcelona

La directiva del Atlético de Madrid expresó además su convicción de que Julián Álvarez comprenderá la decisión.

El Atlético de Madrid cierra la puerta al Barcelona por Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid cierra la puerta al Barcelona por Julián Álvarez.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 27 de agosto, los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid informaron de su respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los integrantes del órgano directivo manifestaron que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”.

La directiva del Atlético de Madrid expresó además su convicción de que el jugador comprenderá la decisión y se centrará en trabajar de la mejor manera para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos, tal como lo ha hecho durante las dos temporadas en las que ha defendido la camiseta rojiblanca.

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