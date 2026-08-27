Julián Álvarez: Atlético de Madrid cierra la puerta al Barcelona

Este jueves 27 de agosto, los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid informaron de su respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona.
La directiva del Atlético de Madrid expresó además su convicción de que el jugador comprenderá la decisión y se centrará en trabajar de la mejor manera para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos, tal como lo ha hecho durante las dos temporadas en las que ha defendido la camiseta rojiblanca.