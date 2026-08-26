Metro de Panamá suspenderá recargas este sábado: conoce desde qué hora

El Metro de Panamá informó que, como parte de su proceso de actualización, el servicio de recargas estará suspendido desde las 8:00 p. m. del sábado 22 de agosto hasta las 3:00 a. m. del domingo 23 de agosto. La suspensión aplicará a todos los canales de pago y recarga.
Tras la actualización del sistema, la validación del viaje podría tardar unos segundos. De acuerdo con la empresa, durante los primeros días el saldo reflejado podría mostrar alguna diferencia temporal. Si la inconsistencia persiste después de 48 horas, el usuario podrá acudir a un Centro de Atención Especializada (CAE).