Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 17:52

Metro de Panamá suspenderá recargas este sábado: conoce desde qué hora

Durante este periodo, los usuarios del Metro de Panamá podrán continuar viajando con el saldo disponible en sus tarjetas dentro del horario operativo habitual.

Metro de Panamá suspenderá recargas de tarjetas.

Metro de Panamá suspenderá recargas de tarjetas.

@TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que, como parte de su proceso de actualización, el servicio de recargas estará suspendido desde las 8:00 p. m. del sábado 22 de agosto hasta las 3:00 a. m. del domingo 23 de agosto. La suspensión aplicará a todos los canales de pago y recarga.

Durante este periodo, los usuarios podrán continuar viajando con el saldo disponible en sus tarjetas dentro del horario operativo habitual.

Tras la actualización del sistema, la validación del viaje podría tardar unos segundos. De acuerdo con la empresa, durante los primeros días el saldo reflejado podría mostrar alguna diferencia temporal. Si la inconsistencia persiste después de 48 horas, el usuario podrá acudir a un Centro de Atención Especializada (CAE).

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