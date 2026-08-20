Muere trabajador de la Línea 3 del Metro de Panamá en instalaciones de Farfán

Un trabajador vinculado a las obras de la Línea 3 del Metro de Panamá falleció mientras laboraba como electricista calificado para una empresa contratista en la planta de separación de lodo del Complejo Industrial de Farfán.

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La información fue dada a conocer por el Consorcio HPH Joint Venture, responsable de la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

De acuerdo con el comunicado, el trabajador desempeñaba funciones como electricista calificado para una de las empresas contratistas que participan en el proyecto. El consorcio expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del trabajador ante esta pérdida.

Metro de Panamá: Autoridades investigan lo ocurrido en la Línea 3

#LoÚltimo | El Consorcio HPH Joint Venture informa sobre la muerte de un trabajador de la Línea 3 del Metro de Panamá.



Este laboraba como electricista calificado "para una empresa contratista, en la planta de separación de lodo del Complejo Industrial de Farfán". pic.twitter.com/k36TyoBItQ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

Tras conocerse el fallecimiento, corresponderá a las autoridades competentes determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer, de ser necesario, las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, el Consorcio HPH Joint Venture no ha informado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

La Línea 3 del Metro de Panamá constituye uno de los principales proyectos de infraestructura que actualmente se desarrollan en el país y comprende trabajos en diferentes frentes de construcción.