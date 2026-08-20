Certificados médicos: Minsa podrá denunciar ante el Ministerio Público irregularidades

El Ministerio de Salud (MINSA) podrá presentar directamente ante el Ministerio Público denuncias por posibles conductas delictivas relacionadas con certificados médicos de incapacidad, tras una modificación al procedimiento para verificar la autenticidad de estos documentos.

La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 29 del 19 de agosto de 2026, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y publicado este miércoles en la Gaceta Oficial No. 30593.

Contenido de interés: Sismo en Perú: Instituto de Geociencias de Panamá descarta alerta de tsunami

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que el cambio permitirá a los directores regionales actuar de manera más rápida cuando durante una verificación detecten una situación que pudiera constituir un delito.

“Esta modificación permite que los directores regionales de salud, cuando detecten una posible irregularidad que pueda constituir un delito, puedan presentar la denuncia directamente ante el Ministerio Público”, explicó el ministro. “Esta modificación permite que los directores regionales de salud, cuando detecten una posible irregularidad que pueda constituir un delito, puedan presentar la denuncia directamente ante el Ministerio Público”, explicó el ministro.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

La normativa modifica el numeral 8 del artículo 8 y el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 17 del 11 de agosto de 2025, que establece el procedimiento para verificar la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad.

Con este cambio, las autoridades regionales de Salud tendrán la facultad de remitir directamente al Ministerio Público aquellos casos en los que identifiquen posibles hechos delictivos.

La medida busca fortalecer los mecanismos de control utilizados para verificar los certificados médicos y permitir que las autoridades actúen oportunamente cuando encuentren posibles irregularidades.

¿Qué irregularidades busca combatir el Minsa?

De acuerdo con el ministro Boyd Galindo, los controles estarán dirigidos, entre otros aspectos, a posibles irregularidades relacionadas con la emisión de diagnósticos, así como con la falsificación y comercialización ilícita de expedientes médicos.

El objetivo es reforzar la transparencia en los procesos relacionados con la emisión y verificación de certificados médicos de incapacidad. El Minsa reiteró que continuará implementando acciones para fortalecer los controles y proteger la integridad de estos procedimientos.

¿Qué dice la nueva normativa sobre los certificados médicos?

El Decreto Ejecutivo No. 29 modifica las disposiciones establecidas en 2025 para la verificación de la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad.

A partir de esta modificación, cuando una autoridad regional de Salud detecte una posible conducta que pueda constituir delito, podrá presentar la denuncia directamente ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes.

La medida, por tanto, no implica que todos los certificados médicos estén bajo sospecha, sino que establece un mecanismo de actuación frente a aquellos casos en los que se detecten posibles irregularidades.